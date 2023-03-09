¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¡¢YouTubeµ¬Ìó°ãÈ¿¤Ç¼ý±×²½¤Ç¤¤º¡Ö¥×¥í°Õ¼±¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê39¡Ë¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê29¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤È·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡º£·î4Æü¡¢Æ£¿¹¤Ï¡ÖÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢»°¾åÍª°¡¤Á¤ã¤ó¤È¤ª²È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡¢¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£»°¾å¤¬¿åÃå¤ò»ý»²¤·¤ÆÆ£¿¹¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢Æ£¿¹Âð¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤ò2¿Í¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬¡ÖÀÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¤·¤ÆYouTube¤Îµ¬Ìó°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ£¿¹¤ÏGoogle¤«¤é¡ÖºÆ»°¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ý±×²½¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë½¤Àµ¤â¤·¤¯¤ÏÄä»ß¤òµá¤á¤ë¤È·Ù¹ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤´»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¼Õºá¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¡Ö»°¾å¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´°Á´¤Ë»äÆ£¿¹¸Ä¿Í¤ÎÍî¤ÁÅÙ¡¢ÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÛ²ò¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ë2¿Í¤ÇÆþ¤ë¤È¤¤¤¦·òÁ´¤ÊÆ°²è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢Æ£¿¹¤Ï¼«¿È¤Î¾åÈ¾¿È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥µ¥à¥Í¤ËÆ£¿¹¤ÎÆý¼ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÃí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£¡Ö¥µ¥¦¥ÊÆ°²è¡¢º£¤Þ¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó»£¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤È¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤á¤ÎÆÃÃí¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È²ù¤ä¤ß¡¢¡ÖÆ°²è¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ»°¾å¤µ¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥×¥í°Õ¼±¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í½Å¤Í¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£