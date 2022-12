年末年始のおすすめ東京イベント（12月29日〜1月3日）

2022年も終盤を迎え、いよいよ年末年始がやってきます。

1年の締めくくりや新年の幕開けは、どんな風に過ごすかお決まりですか?

「おうちにずっと閉じこもっているのは、少し飽きちゃうかも…」と心配な人は、今回ご紹介するイベントをぜひチェックしてみて。

きれいなものを見て感性を刺激したり、身の回りのものを新調したり、新しいことにトライしたりと、年末年始にぴったりのイベントを厳選してご紹介します。

気になるイベントにはぜひ足を運んで、素敵な休暇を過ごしてくださいね。

※各イベントの開催状況が記事の掲載時と異なる場合があります。おでかけの際には公式HP等で最新の情報のご確認をお願いします。

ととのう2023 伊勢丹サウナ館/新宿

伊勢丹新宿店では、2023年1月2日(月)〜4日(水)の3日間、「ととのう2023 伊勢丹サウナ館」を開催。

第3弾となる今回は、過去最大規模となるサウナに関連した約60ブランドが一堂に介し、ファッションや雑貨、コスメなど幅広いアイテムが展開されます。

レトロなデザインがかわいいTシャツやポーチ、キーホルダーといったイベントオリジナルアイテムをはじめ、サウナに関連したさまざまなコラボレーションアイテムも登場!ワークショップも行われるから、家族や友達とわいわい楽しめそうです。

新年はぜひサウナを始めて、気分をすっきりと、ととのえてみてはいかが?

期間:1月2日(月)〜4日(水)

時間:9:00〜17:00 ※1月4日(水)は18:00まで

場所:東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

URL:https://www.mistore.jp/store/shinjuku/

マリー・クワント展/渋谷

1960年代の若者文化を牽引しミニスカートブームを生み出したファッションデザイナー、マリー・クワント。

今もなおイギリスを中心に親しまれる彼女のブランド「マリー・クワント」の、日本初となる回顧展「マリー・クワント展」がBunkamura ザ・ミュージアムにて開催中です。

イギリスの国立博物館より来日する約100点の衣服を中心に、小物や写真、映像などを展示。マリー・クワントのデザイナーとしての活動や、時代を切り開いた起業家としての歩みをたどっています。

展覧会特設グッズ売場で購入できる、オリジナルグッズにも注目を!マグカップやTシャツ、ジャムまで…どれもレトロなデザインがかわいすぎるんです。

ぜひとも足を運んで、マリー・クワントのおしゃれな世界感に浸ってみてくださいね。

期間:11月26日(土)〜2023年1月29日(日)※1月1日(日)は休館

時間:日〜木 10:00〜18:00(最終入館時間 17:30)/金・土 10:00〜21:00(最終入館時間 20:30)※12月31日(土)は18:00まで(最終入館時間 17:30)

場所:東京都渋谷区道玄坂2-24-1 B1F Bunkamura ザ・ミュージアム

URL:https://www.bunkamura.co.jp/

よみうりランドのお正月/稲城市

「お正月からおもいっきり遊びたい!」という人は、「よみうりランドのお正月」に注目です。

2023年は「卯年」ということで、卯年生まれ、または「卯」「兎」の字が名前(苗字は対象外)に入っている人は、なんと正月三が日の入園料が無料に!

園内では、うさぎとのふれあい体験やうさぎのレース、太鼓演奏や謎解きラリーなど、お正月ならではのイベントが盛りだくさんです。

さらに、宝石色をイメージしたLEDのイルミネーション「ジュエルミネーション」が、引き続き開催中。

夜はたくさんの光に包まれながら、幻想的な世界を楽しんでくださいね。

期間:2023年1月1日(日)〜9日(月)

時間:公式HPにてご確認ください

場所:東京都稲城市矢野口4015-1

URL:https://www.yomiuriland.com/event/

"BLUE" DAICHI MIURA ART EXHIBITION/銀座

アーティスト・三浦大地さんの「BLUE」をテーマにしたアート個展が、GINZA SIXのギャラリー「Artglorieux GALLERY OF TOKYO」にて開催中。

三浦さんは肩書に制限されず、アーティスト向けのコスチューム制作や、テレビコマーシャルのアートディレクション、住居や店舗の空間クリエイションなどの幅広い分野で活躍しています。

本展では、現代社会に存在する「固定観念」や「見えない枠」をアートによって表現。正解と不正解、光と影、意識と物質など、二極の調和を不安と癒しの色「あお」で示しているといいます。

「Josie」と名付けられたおしゃれな女の子のイラストや、クリスタルを用いた作品に、心までグッと引き込まれそう…。

期間:12月22日(木)〜2023年1月4日(水) ※1月1日(日)は休業

時間:10:30〜20:30 ※12月31日(土)・1月2日(月)は20:00まで ※1月4日(水)は18:00まで

場所:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F Artglorieux GALLERY OF TOKYO

URL:https://artglorieux.jp/exhibitions/2022/

NAKED SNOW AQUARIUM/品川

水族館「マクセル アクアパーク品川」では、冬の風物詩「NAKED SNOW AQUARIUM」が今年も開催。生きものとデジタルアートによって、美しい“冬景色”が表現されます。

1番の注目は、大人気の「ドルフィンパフォーマンス」です。デイver.では、雪の降りしきる1日を描き、水の演出やライティング、効果音を使いながら、会場内に白銀の“雪原”を表現。

ナイトver.では、雪の結晶やクリスタル、オーロラを映し出した幻想的な舞台でイルカたちが躍動します。

そのほかにも、小さなかまくらから生きものがひょっこり顔を出すエリアや、まるでスノウドームの中に迷い込んでしまったかのような体験ができる、プロジェクターを用いたエリアなど、この時季ならではの特別な演出が盛りだくさん。

さらに、お正月限定のミニパフォーマンスにも注目です。

1月1日(日)〜9日(月)の期間中、「フレンドリースクエア」には、時間毎にコツメカワウソやオットセイなどの動物たちが登場。初詣やおみくじ、かるた取りをする、とびきりキュートな姿を見ることができますよ。

期間:12月30日(金)〜2023年2月26日(日)

時間:10:00〜19:30(最終入場19:00)※土休日および、1月3日(火)〜6日(金)は10:00〜20:00(最終入場19:00)

場所:東京都港区高輪4-10-30

URL:http://www.aqua-park.jp/special/

すずめの戸締まり Limited Cafe/新宿

新海誠監督の新作映画『すずめの戸締まり』の公開を記念した「すずめの戸締まり Limited Cafe」が、新宿ミロードにて営業中!

ムードたっぷりな店内装飾の中で、作中に登場するシーンや食事、キャラクターをイメージしたメニューを楽しめます。

彩り豊かでフォトジェニックなフードたちは、SNS映えもバッチリ。物語の余韻に浸りながら、ぜひ思い出の写真を撮ってくださいね。

さらに物販コーナーでは、作中に登場するキャラクターたちのグッズが勢ぞろい。映画を観たあとに訪れれば、気分が存分に盛り上がること間違いなしです!

来店の際は、公式サイトより事前予約をしておくのが安心ですよ。

期間:12月1日(木)〜2023年2月5日(日)※1月1日(日)は休館

時間:11:20〜21:40 ※12月31日(土)は11:20〜17:50 1月2日(月)・1月3日(火)は11:20〜20:50

場所:東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階 BOX cafe&space 新宿ミロード1号店

URL:https://suzume.theme-cafe.jp/

東京シティビューのお正月2023/六本木

“新年の初景色”を楽しみたい人は、六本木ヒルズの展望台「東京シティビュー スカイデッキ」に足を運んでみるのはいかが?

空気が澄んでいるこの時期は、景色を楽しむベストシーズン!天気がよければ、白く雪化粧した富士山も見れちゃうかもしれません。

夜のライトアップも、紅白+金のカラーでお正月ムードたっぷりに。

さらにスカイデッキの入り口には、新春お祝いバージョンのフォトスポットが登場するので、記念撮影も楽しめちゃいます。

きれいな景色に包まれれば、素敵な新年の幕開けを過ごせそうですね。

期間:2023年1月1日(日)〜15日(日)

時間:11:00〜20:00(最終入場 19:30)

場所:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 東京シティビュー スカイデッキ

URL:https://tcv.roppongihills.com/jp/

Her lip to BEAUTY POP UP SHOP/日比谷

小嶋陽菜さんがプロデュースする「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)」が、東京ミッドタウン日比谷のイセタン ミラー メイク&コスメティクスにてポップアップを開催中です。

マシュマロ肌が目指せるボディクリームや、年末年始のおうち時間にぴったりなルームディフューザーなど、さまざまな人気アイテムがラインナップ。

さらに、スペシャルなノベルティにも注目です。

税込1万5000円以上購入すると「BEAUTY Hair Clip」が、税込3万円以上購入すると「BEAUTY Pouch & Comb set」がゲットできちゃいますよ。

見た目にもきゅんとするお気に入りのアイテムを見つけて、新しい1年の始まりをごきげん気分で過ごしてみてくださいね。

期間:12月21日(水)〜2023年2月28日(火) ※1月1日(日)は休館

時間:11:00〜20:00 ※12月30日(金)・1月2日(月)・1月3日(火)は11:00〜19:00/12月31日(土)は11:00〜17:00

場所:東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 1階

URL:https://herlipto.jp/blogs/information/

CAFUNÉ POP UP STORE IN TOKYO/渋谷

香港発のバッグブランド「CAFUNÉ(カフネ)」が、渋谷スクランブル スクエアにてポップアップストアをオープン。

CAFUNÉは、環境に配慮した素材を使用しながら、ミニマルで洗練された、大人っぽい雰囲気のバッグを展開する人気ブランドです。

今回のポップアップは、新作や人気商品をはじめ、日本限定商品など、全ての商品を手に取ることができるとっても貴重な機会。会場は、ワクワク気分を上げるおしゃれな空間が広がっています。

さらに先着で、素敵なノベルティのプレゼントも。

新年は、新しいバッグやお財布をお迎えして、気持ちも新たにスタートしてみてはいかが?

期間:12月16日(金)〜2023年1月11日(水) ※1月1日(日)は休館

時間:10:00〜21:00 ※12月31日(土)は10:00〜18:00

場所:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア4階

URL:https://www.ca-fune.com/blogs/news/

novice POP UP STORE/新宿

アクセサリーを新調したい人は、 ルミネエスト新宿にて開催される「novice(ノーヴィス)」のPOP UPがおすすめ。

noviceは、モダンでベーシックなアクセサリーを、リーズナブルな価格で提案しています。身につけるだけでクールでクリーンな印象を表現できる、話題のブランドなんですよ。

普段はオンラインでしかみることのできないアイテムを、実際に見て購入できる特別な機会は、見逃し厳禁!

「本当にこのお値段でいいの?」と思ってしまうほど、手の込んだおしゃれなデザインのアクセサリーたちに、気分も盛り上がること間違いなしです。

期間:12月27日(火)〜2023年1月9日(月) ※1月1日(日)は休館

時間:11:00〜21:00 ※12月31日(土)は11:00〜18:00 1月2日(日)・1月3日(月)は11:00〜20:30

場所:東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 1階 インフォメーション前区画

URL:https://www.instagram.com/p/