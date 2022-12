【ネタバレ】2022年の衝撃的だった海外ドラマでの死10選

今年も、私たちはテレビを通して悲しい別れを経験しなければいけなかった。その中でも特に視聴者に衝撃を与えた最期について、米TV Lineが振り返る。本記事は重大なネタバレを含みますので、ご注意ください。

2022年、視聴者に衝撃を与えたドラマの中の死は以下の通り。

8年の時を経て、ついにカムバックした米Showtimeの大ヒットシリーズ『デクスター〜警察官は殺人鬼』。

デクスター・モーガン(マイケル・C・ホール)はモンスターだったが、善良であろうとしていたはずだった…、息子のハリソン(ジャック・アルコット)が訪れるまでは。再び悪に手を染め、ついに逮捕されたデクスターは警察署から脱出して息子と共に逃げようとするが、ハリソンから銃を向けられ、自らの死を決断することに。多くの人の命を奪ってきたデクスターが息子に抱いた愛情が、このドラマにふさわしい結末をもたらした。

死亡日:2022年1月9日

悲劇が起きたのは、美しき暗殺者ヴィラネル(ジョディ・カマー)が最愛のイヴ(サンドラ・オー)と束の間の幸せな時間を過ごし、謎の国際組織「トゥエルブ」を仕留めた直後のこと。イヴと抱き合うヴィラネルに銃弾が撃ち込まれた。テムズ川の水中に逃げる二人だったが、ヴィラネルは追撃を受けてしまう。水上に上がったイヴの悲痛な叫びと共に、物語は幕を下ろした。

死亡日:2022年4月11日

『ブレイキング・バッド』の前日譚を描く『ベター・コール・ソウル』。スピンオフのオリジナルキャラクターであるナチョ(マイケル・マンド)が本家に登場しないことを考えると、彼に訪れる運命についてはある程度予想できていたかもしれない。追い詰められたナチョは、最愛の父の身の安全を守ることと引き換えに、自ら死を選んだ。

死亡日:2022年4月25日

『オザークへようこそ』ファイナルで悲劇的な最期を遂げたのがルース(ジュリア・ガーナー)。従兄弟のワイアット(チャーリー・ターハン)を殺したハビエル(アルフォンソ・ヘレラ)に復讐を果たしたルースは、最終的にハビエルの母カミラ(ベロニカ・ファルコン)と対峙しても、最期まで怯むことはなかった。視聴者の中には、ルースが実は生きているのではないかと思った人もいたようだが、残念ながらショーランナーのクリス・マンディが、ルースは「完全に」死んだことを認めている。

死亡日:2022年4月29日

シーズン4から登場し、大人気となった新キャラクター。アップサイドダウンでコウモリの群れに勇敢に立ち向かい、ヒーローとして最期を迎えたヘルファイア・クラブのリーダー、エディ(ジョセフ・クイン)。ダスティン(ゲイテン・マタラッツォ)の腕の中で「俺は逃げなかったよな」と言い、別れの言葉を述べて力尽きた彼の姿には、視聴者も心を痛めた。

死亡日:2022年7月1日

