WÇÕ½é¤Î½÷À¿³È½°÷¡¦»³²¼ÎÉÈþ¤µ¤ó¡¡¡È¹ø¤Î¥Ü¥¿¥ó¡É¤Î°Õ³°¤Ê»ÈÍÑË¡¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢½÷À¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤á¤Æ¿³È½°÷¤òÌ³¤á¤¿»³²¼ÎÉÈþ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖLive¡¡News¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼¤µ¤ó¤Ï6»î¹ç¤Ç¡¢Áª¼ê¸òÂå¤ä¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÉ½¼¨¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢Âè4¿³È½¤òÌ³¤á¤¿¡£¼«¿È¤Î½éÀï¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¡½¥«¥Ê¥À¤Ç¡¢¡ÖÂÎÃæ¤ÇÂç²ñ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©Æþ¾ì¤Î»þ¤Ë¤Ï±ê¤¬¾å¤¬¤ëÇ®¤µ¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎÃ¤·¤¤É÷¤È¤«¡¢À¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿¶Æ°¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶³Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹ø¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿µ¡´ï¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢¼ç¿³¡¢Éû¿³¡¢VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¦¡£¿³È½´Ö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈ½Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¼ç¿³¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Ë»ä¤Ï¡¢¸ÝÉñ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡£¤³¤Î»þ´Ö¡¢½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´Ö½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤³¤³¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤«¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤Ï6¿Í¤Î½÷À¿³È½¤¿¤Á¤¬³èÌö¡£¼ç¿³¤òÌ³¤á¤¿¿³È½°÷¤â¤¤¤¿¡£»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿³È½°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢WÇÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ»ä¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤óÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¾Ç¤é¤º°ìÊâ°ìÊâ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷À¿³È½¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À»³²¼¤µ¤ó¡£¡Öº£²ó¡¢½÷À¤¬½é¤á¤ÆÃË»Ò¤ÎWÇÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¡È¼«Ê¬¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£