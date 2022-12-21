LIV½Ð¾ì¼Ô¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º»²Àï²Ä¡¡ÍèÇ¯¡¢¥ß¥±¥ë¥½¥ó¤ä¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤é
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï20Æü¡¢½¾Íè¤Î´ð½à¤Ç»ñ³Ê¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òÍèÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¶¹â³Û¾Þ¶â¤Î¿·¥Ä¥¢¡¼¡ÖLIV¾·ÂÔ¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â»²Àï¤Ç¤¤ë¡£
¡¡APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ñ³Ê¤Î¤¢¤ë78Áª¼ê¤Î¤¦¤Á16Áª¼ê¤¬LIV½Ð¾ì¼Ô¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥ß¥±¥ë¥½¥ó¤ä¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£