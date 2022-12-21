¡ÚÅð»£¡ÄÂáÊá¤ÎÃË¤Ï¿À¿¦¡Û£Á£Ô£ÍÁàºî¤Î½÷À¤Î¥¹¥«ー¥ÈÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¡¡ËÌ³¤Æ»
´äÆâ·Ù»¡½ð¤Ï£±£²·î£²£°Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÌÂÏÇ¹Ô°ÙËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢È¡´Û»Ô¤Î¿À¼Ò¤Î¸¢Ç©µ¹¡Ê¤´¤ó¤Í¤®¡Ë¤ÎÃË¡Ê£³£¶¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¢Ç©µ¹¤ÎÃË¤Ï£²£°£²£²Ç¯£¹·î£²£°Æü¡¢¸å»Ö¤Î¶¦ÏÂÄ®¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢£Á£Ô£Í¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿£µ£°Âå½÷À¤ÎÇØ¸å¤«¤é¡¢¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òº¹¤·¸þ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ÖÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²£°Æü¤ËÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ËÈï³²¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12/21(¿å)¡Ö£Ó£Ô£Ö¥Ë¥åー¥¹¡×12/21(¿å)8:00¹¹¿·