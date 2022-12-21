¡Ö¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤Ï¤ªÀµ·î¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡©¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Áá¤¤¤â¤Î¤Çº£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤í¤½¤í¡¢¤ªÀµ·î¤Î¤ª¤»¤Á¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨½Ð¤¹»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¤ª¤»¤Á¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¯¤ÆÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÌÂ¤¦Êý¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á¡×»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤Ï¿©¤Ù¤ë¡©¿©¤Ù¤Ê¤¤¡©
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß»Ï¤á¤ë»þ´ü¡£½àÈ÷¤Ë¼ê¤¬³Ý¤«¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¡£
¥Þ¥Þ¥ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ï¤ª¤»¤Á¤Ã¤ÆËèÇ¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
Ã¶Æá¤Î¼Â²È¤Ï¼êºî¤ê¤ª¤»¤Á¤¬¤ª½Å¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈËèÇ¯¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¼Â²È¤Ï¤ª¤»¤Á¤ÏÀÎ¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤»¤ó😅
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Éã°Ê³°¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤ª¤»¤Á¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤³¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¿©ºà¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤â¤½¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹💦
¾åµ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤âÃ¶Æá¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á¤¬¤Ê¤¤Àµ·î¤È¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿😓
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¤ª¤»¤Á¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ÁÌä¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¾¯¿ôÇÉ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡©
½ÐÅµ¡§
qa.mamari.jp
¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¹¥¤ß¤Î»ö¾ð¤Ç¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ª¤»¤Á¤òËèÇ¯¿©¤Ù¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²ÈÂ²¤Î»Å»ö¤Î»ö¾ð¤äÊë¤é¤·Êý¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈÄí¤Î´·½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤Îºß¤êÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¡£Â¾¤ÎÊý¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Þ¥Þ¥ê¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤»¤Á¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼Â²È¤Ç¤ÏËèÇ¯¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ç¤âÃ¶Æá¤Î¼Â²È¤ÏµîÇ¯µ¢¤Ã¤¿»þ¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ(º£¤Þ¤Ç¤ÎÀµ·î)¤ÏÂçÂÎ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿😂
½ÐÅµ¡§
qa.mamari.jp
¤´¼Â²È¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â²È¤Þ¤¿¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËèÇ¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ª¤»¤Á¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼Â²È¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï±¿Æ°²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤È¤«¥Õ¥ëー¥ÄÂ¿¤á¤Î»Ò¶¡¤¬¿©¤Ù¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿♥
µÁ¼Â²È¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯Ãí¤·¤¿¥ªー¥É¥Ö¥ë¤È¡¢»É¿È¤È¤«¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤È¤«²¿¤«¤Ç¤¹🤤¡¡
½ÐÅµ¡§
qa.mamari.jp
¤ª¤»¤Á¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Ñ¤·¤á¤äº«ÉÛ´¬¤¡¢¥«¥º¥Î¥³¤Ê¤ÉÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤¬¤ª¤»¤Á¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤ª¤»¤Á¤Ê¤é¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤â´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤¬²È¤Ï¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Þ¤»¤ó
¤¦¤Á¤Î¼Â²È¤â¤ª¤»¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¤«¤Þ¤Ü¤³¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ã¶Æá¤µ¤ó¤½¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤éÇã¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª
½ÐÅµ¡§
qa.mamari.jp
¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤²ÈÄí¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼«Ê¬¤¬¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ÇÉ¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ëÇÉ¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¡£¥Ñ¥Ñ¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¼«¿È¤Ë¹¥¤ß¤Î¤ª¤»¤Á¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â1¤Ä¤Î°Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤¦¤Á¤â¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤Ê¤¤ÇÉ¤Ç¤·¤¿¡ª
Êì¿Æ¤ÏÇ¯ËöÇ¯»ÏË»¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æºî¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢
·ù¤¤¤ÊÊª¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤±¤É¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥åー¤âËØ¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹😅
ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤¿°ËÃ£´¬¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³¤òÇã¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡ª¾Ð
Ã¶ÆáÍÍ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ê¤é¼Â²È¤Ç¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤ÆÍè¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í🙄🙄🙄¾Ð
½ÐÅµ¡§
qa.mamari.jp
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤³¤½¤¬ÈËË»´ü¤ÈË»¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤º¤Ë²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬½¬´·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢É×ÉØ¤Ç½¬´·¤¬°ã¤¦¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ç¿·¤·¤¯½¬´·¤òºî¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤Ê¤¤ÇÉ¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Î¤´ÈÓ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©
¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤º¤Ë²á¤´¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢ÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¼÷»Ê¡¢»É¤·¿È¡¢¥ªー¥É¥Ö¥ë¡¢¼êºî¤ê¤ÎÉÊ¤â¥º¥é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀá¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó😅
½ÐÅµ¡§
qa.mamari.jp
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª¤»¤Á¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¼÷»Ê¤ä¤ª»É¿È¤Ê¤É¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¤âÊÂ¤Ù¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ°Îó¤·¤¿¤´¤Á¤½¤¦¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´¤Á¤½¤¦¤ò¿©¤Ù¤Æ1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡¢¤³¤ì¤¾Ç¯Ëö¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¼ç¿Í¤¬¤ª¤»¤Á¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥«¥ìー¤«¤ª¤Ç¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤ª»¨¼Ñ¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÇ¯»Ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹☺️
½ÐÅµ¡§
qa.mamari.jp
¤ª¤»¤Á¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ìー¡×¤«¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬¤ª¤»¤Á¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤Ë¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Ç¤â²ÈÂ²°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËèÇ¯Ç¯Ëö¤Ï¥»¥ë¥Õ¤Ç¼ê´¬¤¼÷»Ê¤Ç¤¹¡ª
½ÐÅµ¡§
qa.mamari.jp
Ç¯Ëö¤ÏËèÇ¯¼ê´¬¤¼÷»Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤È¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ê´¬¤¼÷»Ê¤À¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê³Æ¡¹¹¥¤¤Ê¶ñºà¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¡ªÎÉ¤¤Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢Ã¯¤È¿©¤Ù¤ë¤«
¤ªÀµ·î¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¡£º£¤Þ¤Ç¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥Þ¥Þ¤Ï½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¡ª¤ª¼êÅÁ¤¤¤â¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤»¤Á¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦¤´²ÈÄí¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¤ª¤»¤Á¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÎÁÍý¤Çº£Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢Ã¯¤È¿©¤Ù¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µ»öºîÀ®: kira_z07
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë