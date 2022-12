海外ではクリスマスの前に欲しいものを紙に書いて、サンタクロースにお願いする「クリスマス・リスト」や「ウィッシュ・リスト」を作成する子供たちが多い。このほどアメリカ在住のある母親が、8歳娘のクリスマス・リストに書かれていた願いごとに胸を痛めた。しかし母親は「このことについて語るべきだと思った」と明かしてSNSに投稿したところ、大きな反響を呼んだ。『New York Post』『news.com.au』などが伝えている。

米フロリダ州在住のスージー・ボリヴァーさん(Suzy Boliver、42)が今月5日、TikTokに投稿した動画が多くの人の涙を誘った。スージーさんと夫ブライアンさん(Bryan)には子供が2人いるが、最近になって子供たちからクリスマス・リストを受け取った。

ところがスージーさんは8歳になる娘ヘイリーちゃん(Hailey)のクリスマス・リストを見て、胸が締め付けられるような思いに駆られたようだ。リストには「スクイッシュマロ」のぬいぐるみやiPad miniなど子供が欲しがるようなものを挙げていたが、最後には2つの“お願い”がこのように書かれていた。

「もっと、友達が欲しい」

「いじめられないようにして欲しい」

スージーさんはこの時、ヘイリーちゃんが学校でいじめられていたことを初めて知ったという。そして「8歳になる娘のクリスマス・リストを見て、心が沈んでしまった」「はじめは投稿するつもりではなかったんだけど、これについて語るべきだと思ったの」と言葉を添えて、ヘイリーちゃんのクリスマス・リストを投稿した。

動画はこれまでに390万回以上も視聴され、多くの人が胸を痛めたようだ。そしてコメント欄にはこのような声が見受けられた。

「私は小学校で教師をしているけど、これには心が折れそうになる。」

「お願い! この子が友達を見つけられるようにして! もしいじめが止まらないようなら転校させるようにしたほうがいいわ。」

「私もいじめられていたの。でも母親が格闘技を習わせてくれたことで人生が変わって。強くなって自信を持った私は新しい友達を見つけることができました。」

「私は教師です。もし彼女がいじめられているのであれば教師に話をするだけでなく、何があってもいじめっ子から遠ざけてください。今までに失われた多くの小さな命のためにも…。」

中にはヘイリーちゃんの友達作りために「私書箱を設置してください。そうしたら私たち、または世界中から彼女にハガキを送ることができるから。私はオレゴン州から送るわ」というアドバイスが届き、このコメントには「アイルランドから送るよ」「私はオーストラリアから」と多くの人が賛同した。

またスージーさんは私書箱についてヘイリーちゃんに伝えたところ、大喜びしていたという。このことを提案してくれたユーザーにお礼の言葉とともに「私書箱を作ったらぜひお願いします」と返していた。

世界中で無くなることのない“いじめ”だが、カリフォルニア大学バークレー校が運営するウェブサイト「Greater Good Science Center」にて2019年10月29日に公開された「学校でいじめを防ぐ最善の方法とは?」という記事で、小学校1年生の担任教師36人を対象とした研究結果がこのように紹介されている。

「教師が感情的にサポートすることで、欲望や感情をコントロールする自制心の低い児童に攻撃的な行動がなくなり、自制心を大きくコントロールするようになった。一方で行動を管理するような指導をした場合、児童は自制心を高めることはなかった。」

