¤Ò¤í¤æ¤Àä»¿¤Î¤ª¤Ç¤ó¥Ä¥ó¥Ä¥óÃË¤¬¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ë¥¤ËÀËÇÔ¡ÚBreakingDown 6.5¡Û
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç¡¡£Ä£ï£÷£î£¶¡¥£µ¡×¤¬£´Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤ó¥Ä¥ó¥Ä¥óÃË¡×¤³¤ÈËÅèÍªÊå¤¬¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ë¥¤ÈÂÐÀï¤·¡¢È½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò»ØÀè¤Ç¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç±ê¾å¤·¡¢°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤ÇÂáÊá¡ÊÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë?¸µÁÄÌÂÏÇ·Ï?¤Î¥Ä¥ó¥Ä¥óÃË¡£
¡Ö¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿ËÍ¤Ç¤â¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£ÆÃ¤Ëº£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤è¤Ê¤è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥·¤Ã¤È¡¢¥·¥å¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤È¶Á¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤Î»²Àï¤À¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó£¶¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é»²²Ã¤·¡¢¸µ£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë´ÉÍý¿Í¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤â¤½¤ÎÆÃ°Û¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀä»¿¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ë¥¤â¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤Ë°ã¤ï¤Ê¤¤¶¯Îõ¥¥ã¥é¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤òÇØÉé¤¦·Á¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ë¥¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥óÃË¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ã¦¤²¡ª¡×¤ÈÍ×µá¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ë¥¤Î¾¦ÇäÆ»¶ñ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃ¦¤¬¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÁê¼ê¤Ï¿È·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¤²¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥óÃË¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ë¥¤ÎÅª³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÍ¸úÂÇ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£È½Äê¤Ï£²¡½£°¤Ç¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ë¥¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤á¤ª¤ÈÂÐÀï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ë¥¤À¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿?¥Ï¥Þ¤Î¶¸¸¤?¤³¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹õÀÐ¹âÂç¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤ª¤Ç¤ó¥Ä¥ó¥Ä¥óÃË¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê?¤¤¤¤¥À¥·?¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£