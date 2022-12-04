ÈÄÁÒ¡¡¡Èµã¤¯¤Ê¤è¡¢Áá¤¤¡ÉµÈÅÄ¤Î¼¸Ó£¤¬ÏÃÂê¤â¡ÖËãÌé¤¯¤ó¡¢²¶¤¬ÎßÀÑ¤Ç¼¡½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDFÈÄÁÒÞæ¡Ê25¡á¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Îý½¬¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡½¡½¼¡Àï¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¡£
¡¡¡Ö¼¡½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦ÀäÂÐ¤¤¤±¤ëµ¤¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡£
¡¡¡½¡½¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¼ç¾¡¦µÈÅÄËãÌé¤«¤é¡ÖÞæ¡¢µã¤¯¤Ê¤è¡¢Áá¤¤¤¾¡ª¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¡¢ËãÌé¤¯¤ó¡¢²¶¤¬ÎßÀÑ¤Ç¼¡½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£
¡¡¡½¡½»î¹çÃæ¤ËÎßÀÑ¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°ÍÉ¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¼¡¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ö¤ì¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤¦¤ï¡¢¼¡½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¡½¡½ÉÚ°Â¤¬¼¡¤Ï90Ê¬½Ð¤é¤ì¤½¤¦¡£CB¿Ø¤ËÂ÷¤¹»×¤¤¤Ï¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¿´¶¯¤¤¡£¡ÊÉÚ°Â¤¬¡ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼¡¤Î»î¹ç90Ê¬¤Ç¤¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¡ÊÃ«¸ý¤â¡ËÁ°²ó¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£ÁêÅöÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÁê¼ê¤ÇWÇÕ¤Ç¡£¤¿¤À¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¤Ê¤ó¤Î¿´ÇÛ¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½ÎÞ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡£
¡¡¡Ö´ðËÜµã¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤âµã¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµã¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µîÇ¯¤Ç¸À¤¦¤È¥·¥ã¥ë¥±¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¾º³Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤éµã¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤ÊÉ¡¢º£¤Þ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹çÄ¾¸å¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»î¹çÄ¾¸å¡¢¾å¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢µã¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µã¤¯¤Ê¤èµã¤¯¤Ê¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐµã¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é1È¯ÌÜ¡¢¡ÊÆîÌî¡ËÂó¼Â¤¯¤ó¤«¤Ê¡©¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤éµÞ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤â¤¦Á´¤¯¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£