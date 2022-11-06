¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´üÀ©ºî·èÄê¡¡À©ºî¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªKAI¡¡¿·ºîÇÛ¿®¥¢¥Ë¥á¤ÏÍè½Õ¤Ë¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«
¡¡¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¿·¾ðÊó¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÏÂè2´ü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªKAI¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤¸¤«¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡ÙÂè3´ü¡õ¿·ºîÇÛ¿®¥¢¥Ë¥á¤ÎPV
¡¡¤³¤ì¤ÏËÜÆü6Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE¡×¡Ê2ÆüÌÜ¡ËÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Êª¸ì¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤Æ¡Ö¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÙÂè3´üÀ©ºî·èÄê¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ªKAI¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤êÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·ºîÇÛ¿®¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡½¥Ó¡¼ Road to the Top¡Ù¤¬¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ñ¤«¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ã¡ª¡×¤Ë¤Æ2023Ç¯½Õ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÛ¿®¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡×¡Ö¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¡×¡Ö¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬¡×¤Ê¤É¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ê¤É¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²½¤·¡¢¥²¡¼¥à¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡ÊÀ©ºîP.A.WORKS¡Ë¤¬2018Ç¯4·î¡Á6·î¡¢Âè2´ü¡ÊÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ªKAI¡Ë¤¬2021Ç¯1·î¡Á3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡×¤¬Ï¢ºÜÃæ¡£CVÃ´Åö¤ÎÀ¼Í¥¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£