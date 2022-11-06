É×¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤¬Å·¹ñ¤¹¤®¤ë¡ª Í¼¿©¤â¼êÈ´¤¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¹¬¤»¡ª¡¿Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎºÊ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ê4¡Ë¡ÚÉ×ÉØ¤Î´íµ¡ Vol.454¡Û
¢£Á°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
É×¤ÎæÆÂÀ¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÁï»Ò¤¬ÉÔÎÑ¡£æÆÂÀ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤ë´°àú¤ÊÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ËÅÜ¤ê¤Èº®Íð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
É×¤ÎæÆÂÀ¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÁï»Ò¤¬ÉÔÎÑ¡£æÆÂÀ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤ë´°àú¤ÊÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ËÅÜ¤ê¤Èº®Íð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¡ÖÉ×¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢æÆÂÀ¤¬Å¾¶Ð¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«ËÜµ¤¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â»ä¤â»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤òÅ¾¹»¤µ¤»¤ë¤Î¤â²Ä°¥ÁÛ¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¤³¤³¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)