Windows11¤Ç¥Þ¥¦¥¹ÉÔÍ×¤Î¥¢¥×¥êÀÚ¤êÂØ¤¨¡ª¡¡²÷Å¬¡¦»þÃ»¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤ä¥á¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Excel¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÈÑ¤ï¤·¤¤¤Î¤¬¥¢¥×¥ê¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤À¡£
Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤é¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊÂ¤Ù¤Æºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤É¤Ç¤Ï²èÌÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥×¥ê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤¤¤Á¤¤¤Á¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÌÌÅÝ¤À¡£
¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¡¼Áàºî¤À¤±¤Ç¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¡£
¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤è¤ê¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¡¼Áàºî¤À¤±¤Ç¥¢¥×¥ê¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£µ¯Æ°Ãæ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¡¼Áàºî¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
µ¯Æ°Ãæ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¡ÖAlt¡×¡Ü¡ÖTab¡×¥¡¼¤ò²¡¤»¤ÐOK¡£
Tab¥¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¦¤è¤ê¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤À¡£
£±.¡ÖAlt¡×¡Ü¡ÖTab¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹
¥Î¡¼¥ÈPC¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÇØ¸å¤ËÂ¾¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢É½¼¨¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éºî¶È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖAlt¡×¡Ü¡ÖTab¡×¥¡¼¤ò²¡¤½¤¦¡£
£².¥¦¥£¥ó¥É¥¦°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë
µ¯Æ°Ãæ¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î°ìÍ÷¤¬¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
3¡¥¡ÖTab¡×¥¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁª¤Ö
¡ÖAlt¡×¥¡¼¤Ï²¡¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¡ÖTab¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÁªÂòÏÈ¤¬±¦¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢É½¼¨¤·¤¿¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÏÈÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¡ÖAlt¡×¥¡¼¤òÎ¥¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁªÂòÏÈ¤ÏÊý¸þ¥¡¼¤Ç¤â°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¡£²¼ÃÊ¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¢¡×¤ò»È¤¨¤Ð¤è¤¤¡£
£´.ÁªÂò¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤¬ºÇÁ°ÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë
ÁªÂò¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÅ·µ¤¡×¥¢¥×¥ê¡Ë¤¬¡¢²¼¤Î²èÌÌ¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Îºî¶È¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÁàºî¤Î¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¤«¤â»þÃ»¤Î¥«¥®¡£º£¤Þ¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ëºî¶È¤·¤è¤¦¡£
¼¹É®¡§¤·¤Ö¤Á¤ó¡ÊIT¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë