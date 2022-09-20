Æ´¤ì¤ÎÇúÉ÷¤È²ÐÃì¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÇúÇË¥Ä¥¢¡¼¡×¤¬ÂçÀ¹¶·¡¡¡¡½ÏÇ¯¥¢¥à¥í¡õ¥»¥¤¥é¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ÖÆÃ»£¤ÎÀ»ÃÏ¡×
ÆÃ»£¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê
¡¡ÆÊÌÚ¸©¤Ë¡ÖÆÃ»£¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¿ô¡¹¤ÎÆÃ»£ºîÉÊ¤ÇÇúÇË¥·¡¼¥ó¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿´äÁ¥»³ºÎÀÐ¾ìÀ×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¶áº¢¡¢¤³¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ç¼ÂºÝ¤ËÇúÇË¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤ÇÂçÀ¹¶·¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·ëº§30Ç¯¤Î½ÏÇ¯É×ÉØ¤¬¡Ö¥¢¥à¥í¡õ¥»¥¤¥é¡×¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¡¡ÇØ¸å¤Ë¤Ï¹ë²÷¤Ê²ÐÃì¤¬
¡¡¹â¤µ10¥á¡¼¥È¥ë¤ËÆÏ¤«¤ó¤È¤¹¤ë¹ÈÏ¡¤Î²ÐÃì¤¬¤¿¤Á¤¢¤¬¤ë¡£¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯Çú²»¤È»×¤ï¤º¤è¤í¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÇúÉ÷¡½¡½¡£
¡¡8·îºÇ¸å¤ÎÅÚÍËÆü¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¦´äÁ¥»³ºÎÀÐ¾ìÀ×ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÉÇäÎ¹¹Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÇúÇËÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤À¡£
¡¡´äÁ¥»³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÆÃ»£¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ì¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£¡Ö¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀïÂâ¤â¤Î¤ä¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¤ÎÇúÇË¥·¡¼¥ó¤Ë²¿ÅÙ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥í¥±ÃÏ¤Ê¤Î¤À¡£ÆÉÇäÎ¹¹Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¹ÀÆó²ÝÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö´äÁ¥»³¤ÎÇúÇËÂÎ¸³¤ò¥Ä¥¢¡¼¤ËÁÈ¤ß¤³¤à¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¥³¥ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆÃ»£¥Þ¥Ë¥¢¤¬¤É¤Ã¤È²¡¤·´ó¤»¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¡×
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËþÀÊ¤Ë
¡¡¤·¤«¤·6·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼Êç½¸¤ÏÅö½é¡¢Æ°¤¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤â¤¢¤ê¡¢ÇúÇË¤¬Çä¤êÊª¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀëÅÁ¡¦¹ðÃÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤È¤³¤í¤¬1ËÜ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼Åê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÏËþÀÊ¡£9·î³«ºÅÊ¬¤âËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤â·î1²ó¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÂè1²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÌó80¿Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤±¤Ð¡Ö¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹É÷¥³¥¹¥×¥ì¤Î½÷À3¿ÍÁÈ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ê¤¿¤¯¤ÆÅìµþ¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇúÇË¤Ï¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¡£Ç®É÷¤ÇÇØÃæ¤¬Ç®¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤ª¤Ï¤·¤ã¤®¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ëº§30Ç¯¤ÎµÇ°¤Ç¡×
¡¡ºÇ¹âÎð66ºÐ¤Î½÷À¤Ï°ñ¾ë¡¦¼è¼ê¤«¤é¡£
¡Ö¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¤ä¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Î´ä»³¤Ï±ó¤¤ÀÎ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ëÉ÷·Ê¤Ç²û¤«¤·¤¤¡×
¡¡¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÈÖµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤¿²£ÉÍ¤Î½ÏÇ¯É×ÉØ¤À¤í¤¦¤«¡£¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤ÎÊ¬¸ü¤¤°áÁõ¤ËÂç´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö·ëº§30Ç¯¤ÎµÇ°¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï±ó¤¯¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸µµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë²ÐÃì¤ÈÇú²»¤ÈÇúÉ÷¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²ÆºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
»£±Æ¡¦À¾Â¼ ½ã
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2022Ç¯9·î15Æü¹æ ·ÇºÜ