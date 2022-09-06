65ºÐ¤Ç¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀäË¾¡Ä¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¡×¤ÇÂç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡Ö¥é¥¯¤½¤¦¤Ê»Å»ö¡×¤Ç¤¦¤Ä¤Ë
ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ¯¤¤¿¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶¯¤¯Êú¤¯¤â¤Î¤À¡£
ÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ë»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤«¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¥é¥¯¤Ë²Ô¤®¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÌ´¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç»Ï¤á¤¿»Å»ö¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¿Í¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
Photo by iStock
ÀéÍÕ¸©¤Ë½»¤àÎÓ¸µÍº¤µ¤ó¡Ê67ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï2Ç¯Á°¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¿Í¤ÎÊç½¸¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸¦½¤¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤»Å»ö¤òÌã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶Æ¯¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÁÝ½ü¤ä¥´¥ß¤Î»ÅÊ¬¤±¤â¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä«6»þÈ¾¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¡¢¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¤ò»ÅÊ¬¤±¤Æ°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ò¾å¤«¤é²¼¤Þ¤ÇÁÝ¤ÁÝ½ü¡£
Ãë¤Ë°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï½»¿Í¤Ë»¨ÍÑ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤ê¡ØÁÝ½ü¤Î»ÅÊý¤¬´Å¤¤¡Ù¤È¼¸¤é¤ì¤¿¤ê¡£ËÜ¼Ò¤Ë¡Ø¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µëÎÁ¤Ï·î14Ëü±ß¤È°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Äµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢È¾Ç¯¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÉÝ¤¯¤ÆÆ¯¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂÎÎÏ¾¡Éé¡×¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤
ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ç¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¤ÎºäËÜµ®»Ö»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö60Âå¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢»×¹ÍÎÏ¤ä²ÝÂê½èÍýÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ä¤¤»Å»ö¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¶¯¤¤»Å»ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆ¯¤¯¤Ä¤¤¤Ç¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢±êÅ·²¼¤äÅß¾ì¤Ç¤â²°³°¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸òÄÌÍ¶Æ³°÷¤ä·ÙÈ÷°÷¡¢À¶ÁÝ°÷¤Ê¤ÉÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤ò¾·¤¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Î¤â¹Í¤¨¤â¤Î¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊüÃÖ¼«Å¾¼Ö¤Î´Æ»ë°÷¤Ê¤É¤Ï¥é¥¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÅ±µî¤µ¤ì¤¿¿Í¤Îº¨¤ß¤òÇã¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Å»ö¤Ï³µ¤·¤Æ»þµëÀ©¤Ç¡¢»þ´Ö¤òÀÚ¤êÇä¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¥×¥é¥¤¥É¤Ï¼Î¤Æ¤è¤¦
¹Åç¸©¤Ë½»¤àÅÄÃæÏÂ·û¤µ¤ó¡Ê66ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÀÜµÒ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤Ï»þµëÀ©¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ÇµÒ¤¬¸º¤ê¡¢Á´Á³¥·¥Õ¥È¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Í½Äê¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨·îµë¤Ï5Ëü±ß¤Ë¤âÆÏ¤«¤º¡¢¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ2¥õ·î¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»þ´Ö¤Î´ÉÍý¤¬¶Ð¤áÀèÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«²Ô¤²¤º¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ë¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇºÆ¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤â¥ï¥Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç³°¤ÎÉô½ð¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î30¡Á40Âå¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ï¡¢À®²Ì¼çµÁ¤¬À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾å»Ê¤Ë±¿°¤¯Åö¤¿¤ë¤È¡¢ÄêÇ¯¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ø¼ÂÀÓ¤òºî¤ì¡Ù¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÌÚÂ¼¾¡»á¡Ë
¡Ö²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¡×¤ÏÂç¤¤¤
¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³Ê¬Ìî¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¡£
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤Î¤ª¤«¤²¡£°ì¿Í¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÌÚÂ¼»á¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤äÂð·ú¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ³«¶È¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢µ¯¶È¡¦°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Ï¡¢¥³¥Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢60Âå¤Î¿·µ¬»²Æþ¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µÒ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£Âà¿¦¶â¤ò½é´üÅê»ñ¤ä±¿Å¾»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ì¤Ð¡¢Ãß¤¨¤Ï¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
65ºÐ¤«¤é¤â¹¬¤»¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤À¡£ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÌµÍý¤Ë³è¤«¤½¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤Ï±ó¤Î¤¯¡£
¡Ö»²Æþ¾ãÊÉ¤¬Äã¤¯¡¢¹´Â«»þ´Ö¤¬Ã»¤¤Æ¯¤Êý¤òÇ°Æ¬¤ËÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ã¼Ô¤Î»Å»ö¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¤ÎÀèÀ¸¤ä¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Ï60Âå¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Äí¤¤¤¸¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤éÑòÄê¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²®¸¶Çî»Ò»á¡Ë
µëÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¿·¤·¤¤»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤Ê»Å»ö¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£Îã¤¨¤Ð¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤ÏÆó¼ïÌÈµö¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤äÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ê¤É¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤Ê¤éÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¶ÐÌ³»þ´Ö¤â±¿Å¾¥ë¡¼¥È¤âµ¬Â§Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤À¡£
¸µµ¤¤ËÆ¯¤±¤ë´ü´Ö¤Ï°Õ³°¤ÈÃ»¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬72.7ºÐ¡¢½÷À¤¬75.4ºÐ¡£¡Ø60Âå¤Ï¤ß¤Ã¤Á¤êÆ¯¤¤¤Æ¡¢70ºÐ¤«¤é¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÌÚÂ¼»á¡Ë
¤¤Ä¤¤»Å»ö¤Ç¿´¿È¤ò²õ¤»¤Ð¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤º¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Ó¥ó¥Ü¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£É×ÉØ¤Ç·î¤Ë10Ëü±ß¤â²Ô¤²¤ì¤ÐËü¡¹ºÐ¡¢¤Èµ¤³Ú¤Ë¹½¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ö60Âå°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï²È·×»Ù½Ð¤¬Âç¤¤¯¸º¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯Ä¾Á°¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð¤Ï·î57Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢65ºÐ¤«¤é¤Ï32Ëü1000±ß¡¢70Âå¤ËÆþ¤ë¤È29Ëü9000±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É×ÉØ2¿Í¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ê¤é¡¢Ç¯¶â¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¤ÂÓ·î¼ý35Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¤à¤·¤íµëÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤ê¡¢·ò¹¯¤ÇÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë»Å»ö¤òÁª¤Ö¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ºäËÜ»á¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¹½¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2022Ç¯9·î3¡¦10Æü¹æ¤è¤ê