½éº§½÷¡Ê32¡Ë¤È»Ò»ý¤Á¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÃË¡Ê48¡Ë ÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¯¤Îº¹º§¡×¤Î17Ç¯¸å
¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¤Îº¹º§¡×¡£¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ë¡¢32ºÐ¤Î¤È¤16ºÐÇ¯¾å¤Î¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÃËÀ¡Ê48¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÌÔÈ¿ÂÐ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º·ëº§¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÎø°¦¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¡Ö²¶¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡Ä
ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æ±¤¸»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¡½¡½·ëº§Á°¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÉ×¤¬±Ä¶ÈÉô¡¢»ä¤¬»öÌ³·Ï¤ÎÆâ¶Ð¿¦¤Ç¤·¤¿¡£ÊÌÉô½ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¡¹¼Ò³°¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¤¿¿©»ö²ñ¤Ê¤É¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÐ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ãç¤ÎÎÉ¤¤°û¤ßÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Ï¡¢Á´¤¯Îø°¦´¶¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ªÁê¼ê¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÇ¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯¸«¤¨¡¢À¶·é´¶¤¬¤¢¤êÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÂçÊÑÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤¬¼ÒÆâÎø°¦¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÎø°¦´¶¾ð¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö»ä¤¬Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤È±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¤òÁêÃÌ¤·¤¿»ö¤Çµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¡¢¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Çº¬µ¤ÎÉ¤¯¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅâÆÍ¤Ë¡Ø¤½¤ó¤ÊÅÛ¤Î»ö¤ÇÇº¤à¤Î¤Ï¼¤á¤Æ¡¢²¶¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤°¹¥°Õ¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ë¡£¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ËÜµ¤¤Î¸ÀÍÕ¤«¤É¤¦¤«¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
·ë¶É2¿Í¤Ï¸òºÝ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å2¤«·î¤Ç·ëº§¤ò·è°Õ¡¢8¤«·î¸å¤Ë¤ÏÆþÀÒ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áê¼ê¤Ï¥Ð¥Ä¥¤¥Á¡¦»Ò»ý¤Á¤Ç¡¢Êì¤«¤é¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢·ëº§¤Ë¤Ï¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¡ÖÌÔÎõ¤ÊÈ¿ÂÐ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÇ¯Îðº¹¤Î¤Û¤«¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢»Ò»ý¤Á¡ÊÍÜ°éÈñ¤ò»ÙÊ§Ãæ¡Ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø½éº§¤Ç¡¢ºÐ¤Î¶á¤¤ÃËÀ¤¬Âô»³¤¤¤ë¡£²¿¸Î¤ï¤¶¤ï¤¶Ç¯Îðº¹¤ÈÎ¥º§Îò¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¶ìÏ«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Í§¿Í¤äÆ±Î½¤«¤é¤â¡¢Ç¯Îðº¹¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö·ëº§¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬ÂçÊÑÃ»¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Í§¿ÍÃ£¤«¤é¡Ø¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¤«¤é·ëº§¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿ÍÃ£¤ÏÉ×¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢ºÐ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ÍÊÁ¤Ê¤É¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤»ö¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢È¿ÂÐ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸½ºß¤Ï¡Ø²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉ×ÉØÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡½¡½·ëº§¸å¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖËÜ¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢·ëº§¸å¤Ï¡¢¡ØÎÉ¤¤¿Í¤È·ëº§¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Î»ö¤Ê¤É¤òÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢É×ÉØÃçÎÉ¤¯Êë¤»¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Êì¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬Í×°ø¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö·ëº§¤·¤Æ17Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë½÷À¡£¡ÖÆÃ¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë»þ¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡Ä¤Ê¤É¤Ç¤¹¡×