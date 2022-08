20日午後6時よりABEMAで放送がスタートした声優バラエティー番組『声優と夜あそび』(月〜金 後10:00)の特別生放送番組『5周年記念 声優と夜あそび 28時間テレビ大感謝祭 〜Say You Thank You〜』(以下、声優28時間テレビ)が、「ビスポークプラットフォーム上の声優番組ビデオにおける24時間の最多視聴回数」としてギネス世界記録に認定された。

記録は「Most views of a voice actor video in 24 hours on a bespoke platform」(ビスポークプラットフォーム上の声優番組ビデオにおける24時間の最多視聴回数)として、2022年8月20日午後6時〜8月21日午後6時に期間に約370万視聴回数を記録(※正式な数字は集計中なため、後日発表)。これがギネス世界記録に認定された。

代表して賞状を受け取った浪川大輔は「獲ったどぉ〜!」と歓喜の声をあげた。

『声優と夜あそび』は、毎週月曜から金曜まで人気声優が日替わりでMCを務める、業界初となるABEMAオリジナルの声優生放送レギュラー番組。2018年より放送されており、人気を博している。

現在、月曜日は安元洋貴&岡本信彦、火曜日は上坂すみれ&たかはし智秋、水曜日は森久保祥太郎&蒼井翔太、木曜日は浪川大輔&細谷佳正、金曜日は関智一&仲村宗悟が、平日毎日放送(後9:40〜)の『声優と夜あそび繋(コネクト)』は金田朋子&石川界人、毎週土曜日放送(後9:00〜)のオールロケ番組(収録)『声優と夜あそびウォーカーズ』は下野紘&内田真礼がMCを担当しており、月1回(不定期)で『声優と夜あそびWEEKEND』が放送されている。