¾®Àôº£Æü»Ò¤¬Î©·û¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤È¥³¥é¥Ü¡¡·ÝÇ½¿Í¤ÎÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¥¿¥Ö¡¼»ë¤Ë¡Ö»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£·Æü¡¢»²±¡Áª¡Ê£±£°ÆüÅê³«É¼¡ËÈæÎãÂåÉ½¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡Ê£¶£²¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤ÏºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢¹áÀî£±¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©·û¤Î¾®Àî½ßÌé»á¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÄÔ¸µ»á¤¬¡Ö¼·Í¼¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¶²¤ë¶²¤ë¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¤Ë¡Ä¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´î¤ó¤Ç¡×¤È²÷Âú¤µ¤ì¡¢ÄÔ¸µ»á¡¢¾®Àô¡¢¾®Àî»á¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÏÂÅÄðÐ¹á»á¤Î£´¿Í¤Ç¤ÎºÂÃÌ²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¸µ»á¤Ï£²Ç¯Á°¤Ë¾®Àô¤¬¡Ö¡ô¸¡»¡Ä£Ë¡²þÀµ°Æ¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤È¡¢¤¹¤²¤¨Ê¢¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£»ä¤¬¼ã¤¤»þ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤éÈ¿ÂÐ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¤À¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡×¤Èº£²ó¡¢Ç°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡¾®Àô¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÀ¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Å¤é¤¤´¶³Ð¤Ï·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¡¢àÍðÆþá¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢Æ±¤¸»þ¶õ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤âÎ©¤Ä¾ì½ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¡¢¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄÔ¸µ»á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¸µ»á¤«¤é¡ÖÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾®Àô¤Ï¡Ö¤³¤ÈÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤È¤«¤ÏÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¡¼¥Ã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤±¤É»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÄÔ¸µ»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤¬²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿ÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¤È¤«¼«Í³¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤Ê¤È»×¤¦¡£¡ÊÆüËÜ¤Ç¤â¡ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾®Àô¤â»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾®Àô¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¶á¤¯¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÆÏ¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿´õË¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£»öÌ³½ê¤ËÀ¸Íñ¤¬Åê¤²¤¤¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼«ºî¼«±é¤ÈÃæ½ý¤µ¤ì¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿ÄÔ¸µ»á¤Ï¡ÖÀ¸Íñ¤ÇÁêÅöÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°Å¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇ¸å¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£