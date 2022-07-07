¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤Ë¡Ä¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼´Ñ¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥ï¥±
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼
¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ä¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÀµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¤ÊÆ¿Í¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ï¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤Ï¶ì¼ê¤ÊÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿Íµ¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÅö¤Î¥¤¥ó¥É¿Í¤Ï¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡Ö¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼ultimate21+¤Î¹¶Î¬Ë¡¡×¤è¤ê
ÆüËÜ¿Í¤¬¡ÖËÜ³ÊÅª¡×¤È´¶¤¸¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥ó¥ÉÃÏÊýÎÁÍý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Ç¿©¤Ù¤ë¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿ÎÁÍý¡×¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥«¥ì¡¼¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹¡×¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³°¿©¤À¤«¤é²È¤Ç¤Ïºî¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤´ÃÚÁö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤òÁª¤Ö¥¤¥ó¥É¿ÍµÒ¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¤ªÊ¬¤«¤ê¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡Ê¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥à¥ë¥°¥Þ¥Ã¥«¡¼¥Ë¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ì¥â¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Ï¥ë¡Í¤Ç1950Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¼ï¤Î¡ÖÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡×¤Ï¡¢À¤¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤º¡¢¾¯¤·Èý¤ËÂÃ¤òÉÕ¤±¤ÆÊ¹¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸µÁÄ¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤ªÅ¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯Îò»Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¼Â¤Ï¸µÁÄ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Îã¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Î¥â¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Ï¥ëÈ¯¾ÍÀâ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢»ñÎÁ¤ò¸µ¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤¬¶áÂå¤Î¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¥â¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Ï¥ë¤¬¤½¤ì¤ò°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÍè¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¤ò¥Ð¥¿¡¼¤ä¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¥Á¥¥ó¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¶¦¤ËßÖ¤á¤Æ¤«¤é¼Ñ¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥É¤Î¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Îºî¤êÊý¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¤ò²ÈÄí¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸µ¡¹³°¿©»º¶È¤¬¤¢¤Þ¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¿·»þÂå¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤ë
ÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¡¢¤È¤Ï½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¿Íµ¤¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤Ã¤Æ¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤Ë¡Ö¥Á¥¥ó¡×¤Ë¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤Ç¤¹¤è¡ª
ËÜÇ½¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¬3Ï¢Â³¤ÇÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â¹¬Ê¡¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ïº£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿ÆÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»úÎó¤Ï°ìºÝÁ¯¤ä¤«¤ËÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯Îõ¤Ë²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾Á°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿Àâ¡×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤È¤ÏÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¼Â¤ËÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¥ë¡¼¤Çºî¤ë²¤É÷¥«¥ì¡¼Åª¤Ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÉáÄÌ¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤Î¶ñ¤¬¥Á¥¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¡ÖÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥«¥ì¡¼¡¡¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¡×¡ÊÌµ°õÎÉÉÊ¡Ë
º£¤äËÜ³Ê¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ÎÍº¤Ç¤¢¤ëÌµ°õÎÉÉÊ¤Ç¤¹¤é¡¢ºÇ½é´ü¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤ÏËÍ¤â½Ð±é¤·¤¿¤¢¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤ªÊ¹¤¤·¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÉë¤ËÜ¾ì¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢½¾Íè¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢º£¤Ç¤âÌµ°õÎÉÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ï¿ô¤¢¤ë¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë°ìÈÖ¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼´Ñ¡×¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª
¤½¤Î¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¾ì¤Î¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¾¯¤·Ì£¤ï¤¤¤¬ÁÇµ¤¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¹á¿ÉÎÁ¤¬¥¥Ä¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤Ï¤¢¤ë¼ï¤ÎÎã³°¤Ç¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎËÉÙ¤Ê¤¦¤ÞÌ£¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤âÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌý»é¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥¯¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥«¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë¡Ö¤¦¤ÞÌ£¤È¥³¥¯¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆÈÆÃ¤Î¥«¥ì¡¼´Ñ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¯¤Æ¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¥³¥¯¤Î¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥È¥Þ¥È¼çÂÎ¤Ç´ÅÌ£¤ÏÌµ¤¤¡¢»ÀÌ£Ãæ¿´¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¥È¥Þ¥È¤â»È¤ï¤ºÂçÎÌ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡Ö¤¦¤ÞÌ£Èó½Å»ë¡×¤Ê¤â¤Î¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤¬¤â¤·ÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¡¢·è¤·¤Æº£¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ò¸·Áª¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¤¥ó¥É¿ÍÎÁÍý¿Í¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤½¤ì¤ò¹¹¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÃ¯¤Ë¤â·ù¤ï¤ì¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡Ö¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¡×¤·¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿ÍÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ÈÁªµå´ã¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¿Íµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼ultimate 21+¤Î¹¶Î¬Ë¡¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë7·î19Æü¤è¤êÈ¯Çä