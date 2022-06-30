£±°Ì¤Ï¤¢¤Î¿©ºà¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¼Ô¤¬¤è¤¯¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¡ã¥Ù¥¹¥È8¡ä
°ÛÎã¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤ÎÁá¤µ¤ÈÌÔ½ë¤ÇÏ¢ÆüÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ú²èÁü30Ëç¡Û¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥ÔÁ´²èÁü
³°½Ð¤¹¤ë»þ¤ÎÉþÁõ¤Ï¡¢ÎÃ¤·¤µ½Å»ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡ÄÇöÃå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¡£¸üÃå¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¤ÎÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤â´Ë¤ó¤À¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤â¡¢¤â¤Ï¤ä±£¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ÃæÂÎ·¿°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÉô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2022/3/4¡Á2022/3/14¼Â»Ü¡§²óÅú¼Ô1352¿Í¤Î¤¦¤Á¡Ö½÷À¡¦´ûº§¡¦»Ò¤É¤â¤¢¤ê¡¦23ºÐ¡Á50ºÐ¡×¤Î312¿Í¤Î²óÅú¤òÃê½Ð¡Ë¡£¤ä¤»¤¿¿Í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ä¡¢¤ä¤»¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¡¢À®¸ù¤ÎÈë·í¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤äÂÎ·¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï£¹³ä°Ê¾å¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢»º¸åÂÀ¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥³¥í¥ÊÂÀ¤ê¤òµó¤²¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙÆü¤â¤¢¤Þ¤ê½Ð¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¡¢ÂÎ·¿ÊÑ²½¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö²ÆËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë°é»ù¤Ë¤Ø¤È¤Ø¤È¤ÊËèÆü¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤âÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤³§¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ½Å¤äÂÎ·¿¤òÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¿©¤Ù¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ä123É¼¡Ê39.4%¡Ë
¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ä108É¼¡Ê34.6%¡Ë
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ä100É¼¡Ê32.1%¡Ë
ÂÎ½Å¤òËèÆü¤Ï¤«¤ë¡Ä94É¼¡Ê30.1%¡Ë
¥«¥í¥ê¡¼À©¸Â¡Ä83É¼¡Ê26.6¡ó¡Ë
¶Ú¥È¥ì¡Ä61É¼¡Ê19.6¡ó¡Ë
Åü¼ÁÀ©¸Â¡Ä59É¼¡Ê18.9¡ó¡Ë
¥è¥¬¡Ä24É¼¡Ê7.7¡ó¡Ë
¥¸¥àÄÌ¤¤¡Ä9É¼¡Ê2.9¡ó¡Ë
¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ä7É¼¡Ê2.2¡ó¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡Ä20É¼¡Ê6.4¡ó¡Ë
ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡Ä52É¼¡Ê16.7¡ó¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤ë»þ´ÖÂÓ¡×¤ä¡Ö¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¡×¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ËèÆüÂÎ½Å¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤¬¿Íµ¤¤Ê¤è¤¦¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤ä¤»¤ä¤¹¤¤À¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¹©É×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËºÃÀÞ¤¹¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ¸³è½¬´·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ê¤é¡¢¤«¤«¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÃÀÞ¤ò²óÈò¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â44.6¡ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢À®¸ù·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿©À¸³è¤Î²þÁ±¡£
¡¦¡ÖÏÂ¿©Ãæ¿´¤Î¿©À¸³è¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤ÏÄ«°ìÈÖ¤Ë¡×
¡¦¡ÖÇòÊÆ¤«¤é¸¼ÊÆ¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤«¤é¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£ÌîºÚ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢Åü¼Á¤Î½çÈÖ¤Ë¿©¤Ù¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¿©»ö¤ÏÉ¬¤ºÂçÆ¦À½ÉÊ¡Ê»ä¤ÏÇ¼Æ¦¤ÈÌ£Á¹½Á¤ÎÆ¦Éå¡Ë¤«¤é¿©¤Ù¡¢ÇòÊÆ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Ç¥¿±Ãæ¤âµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÎ½Å´ÉÍý¤Î»ØÆ³¤â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö19»þ°Ê¹ß¿©¤Ù¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£ËèÆü19»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ¼¿©¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÂÆÀ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¤ª¹â¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇËþÂ´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¶Ø¼ò¤Ç¤ä¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤â¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¦¡ÖÍ¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÍâÄ«¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ß¤Ë¤·¡¢¤ªÃë¤ÏÇòÊÆ¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤«¤º¤À¤±¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«Á³¤Ë¤ä¤»¤Æ°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ËèÆü¿©»öºî¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤äÄãÅü¼Á¤Î¿©ºà¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤ä»þ´ÖÂÓ¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©À¸³è¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¾ï¤Ë²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´Ë«ÈþÅª¤Ë¿©¤Ù¤ÆÁ°¸å¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹©É×¤â¡¢ºÃÀÞ¤»¤º¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤¿Í×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÂÎÁà¤·¤¿¤ê¡¢³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤äÄÌ¶Ð»þ¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Êâ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¾å¼ê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÃæ¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁ´¿È±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤¿¤ë¤ä¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈè¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£¤ª¶â¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¡¢¤à¤·¤í¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤Ë10Ô¤ä¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¯¼Ô¤â¡ª
Â¾¤Ë¤â
¡¦¡ÖÃ¶Æá¤È°ì½ï¤Ë¶Ú¥È¥ì¤È¿©»öÀ©¸Â¡£¼«Ê¬¤À¤±¥µ¥Ü¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤È°ì½ï¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤òLINE¤ÇÊó¹ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤ÆÎå¤Þ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃç´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢
¡¦¡ÖÀ¸ÍýÆü´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ç¤ä¤»¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥«¥í¥ê¡¼À©¸Â¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤»¤º¡¢¥µ¥é¥À¤òÂ¿¤á¤Ë¡×
¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Î¼þ´ü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¼Ô¤¿¤Á¤¬¿ä¤¹¤ä¤»¿©ºà¤È¤Ï
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤è¤¯¿©¤Ù¤¿¿©ºà¤ò£³¤Ä¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
1°Ì¡§Æ¦Éå¡Ä51É¼
2°Ì¡§Ç¼Æ¦¡Ä38É¼
3°Ì¡§¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä21É¼
4°Ì¡§¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ä19É¼
5°Ì¡§·Ü¤à¤ÍÆù¡Ä15É¼
6°Ì¡§¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ä11É¼
7°Ì¡§¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡Ä9É¼
8°Ì¡§¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ä8É¼
¡ÖÆ¦Éå¡×¤È¡ÖÇ¼Æ¦¡×¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ¤¬£±¡¢£²¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¤ÇÄã»é¼Á¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ä¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢ÌîºÚ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤É¡¢¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÚÆù¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂçÆ¦À½ÉÊ¡Û
¡¦¡ÖÆ¦Éå¥¹¥Æ¡¼¥¡¢Æ¦Éå¥°¥é¥¿¥ó¡¢Æ¦Éå¤½¤¦¤á¤ó¡¢ÅòÆ¦Éå¡¢Æ¦ÉåÇ¼Æ¦¥¥à¥Á¡×
¡¦¡ÖÆ¦Éå¥°¥é¥¿¥ó¡£¿åÀÚ¤ê¤·¤¿Æ¦Éå¤ò¥°¥é¥¿¥ó»®¤ËÆþ¤ì¡¢¥¥à¥Á¤ò¾è¤»¤Æ¥Ô¥¶¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡ÖÅòÆ¦Éå¡£Æ¦Éå¤Ë¤«¤±¤ë¤â¤Î¤ÎÌ£¤òÊÑ¤¨¤¿¤éË°¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÏÂçÀÚ¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤ÇÇ¼Æ¦¡£¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤ÆËèÈÕ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÆ¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤³¤È¡£¤Ò¤¸¤¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤Ê¤É¡¢²¿¤Ë¤Ç¤âÂçÆ¦¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ì£¤Ë¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Æ¦Éå¤äÂçÆ¦¤Ë¡¢°ìÉÊ¤Ç¤â´°À®¤¹¤ë¼ê·Ú¤ÊÇ¼Æ¦¡£¤É¤Á¤é¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌîºÚ¡Û
¡¦¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌîºÚ¤òÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö²¹ÌîºÚ¥µ¥é¥À¤È¤æ¤ÇÍñ¡£¤à¤ä¤ß¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥ì¥ó¥Á¥ó¤ä¤æ¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤â±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÈºÇÄã¸Â¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢²È¤Ë¤¢¤ëÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡ÖÆÚÆù¤È¥ì¥¿¥¹¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¡£¥ì¥¿¥¹¤ÇÁýÎÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡×
±ÉÍÜ¤ò´Ý¤´¤È¤È¤ì¤ë¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥ì¡¼¤ä¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤Ê¤É¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌîºÚ¤Ç¤«¤µ¤Þ¤·¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¹©É×¤·¤Æ¥ì¥·¥Ô¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡Û
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ÈËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òº®¤¼¤Æ¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÉ÷¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤òÊÆ²½¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Î¤ªÊÆÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤òÊ´¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¡¢µíÆý¡¢Íñ¡¢ÌµÅü¥³¥³¥¢¤òº®¤¼¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥É÷¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó¤â¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤òËþ¤¿¤»¤Þ¤¹¡×
¤´¤Ï¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¡Ú¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Û
¡¦¡Ö¤¤Ê¤³¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×
¡¦¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò°ìÈÕÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï¤â¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¼«²ÈÀ½¥è¡¼¥°¥ë¥È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¡¢¤À¤·¾ßÌý¤òº®¤¼¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤Ê¤³¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç±ÉÍÜ¤ä¿©¤Ù±þ¤¨¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú·Ü¤à¤ÍÆù¡Û
¡¦¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¸ú¤¯¤·¿©¤Ù±þ¤¨¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥À¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¤´¤Ï¤ó¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤ÇÇ¼Æ¦¤Ë¤Þ¤¼¤¿¤êËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×
¡¦¡Ö·Ü¤à¤ÍÆùÆþ¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¡£¥¹¡¼¥×¤À¤È¤à¤ÍÆù¤Î¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤â¾¯¤··Ú¸º¤µ¤ì¡¢¥¹¡¼¥×¤Ç¤ªÊ¢¤¬¾¯¤·ËÄ¤é¤à¤Î¤ÇÉ¬¤º¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤é¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö·Ü¤à¤Í¤Ò¤Æù¤È¤â¤ÁÇþ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡£ÌîºÚ¥Ê¥à¥ë¤ä¥¥à¥Á¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶ñºà¤òÀÝ¤ì¤ÆËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿ÍâÄ«¤ÏÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢·Ü¥Ï¥à¤òºî¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¡¹¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï²Á³Ê¤â°Â¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤Ë°é»ù¤ËË»¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¿©À¸³è¡×¤«¤éÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ì¸«¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¡¢»È¤¦¿©ºà¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼ÄãÅü¼Á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤ÎËþÂ´¶¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À®¸ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ä¤»¥ì¥·¥Ô¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ê¸=¼òµÍÌÀ»Ò