¥·¥Ð¥¿¡¼¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÅð»£Èï³²¡¡²ÈÂ²¤È¤ÎµÙÂ©¡Ö¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥·¥Ð¥¿¡¼¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎÅð»£Èï³²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Ð¥¿¡¼¤Ï£·Æü¤Ë¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íÆüËÜÂåÉ½¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÆ°²è¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤ã¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£ÀÎ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä¡£¡Ø¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¤Ç¡¢Åð»£¤ò·ë¹½¡¢¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£²ÈÂ²¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¡×¤È¥·¥Ð¥¿¡¼¤ÏÃ²¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¡ÖÊÑÁõ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£Ë¹»ÒÈï¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤â¤·¤Æ¤ë¡£ÇØ³Ê¹¥¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¡Ø²ÈÂ²¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤É¡Ø²ÈÂ²¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¡¢¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÅð»£¤â·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤Ü¤ä¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Í¡¢²ÈÂ²¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë»þ¤è¡£²¶¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ò¼Ö¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¤ä¤Ä¤¬¥«¥á¥é¤Ç²¶¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤éÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤ë¤Î¡¢Ä¶¥¥â¤¯¤Í¡©¡¡¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤À¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ã»¤¤¤«¤é¤µ¡£¤è¤¦¤ä¤¯¿´¤¬µÙ¤Þ¤ë»þ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¤¨¡Ä¡×¤È¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢»£±Æ¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£