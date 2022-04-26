¾®ÁÒÍ¥»Ò ÁáÂç¼õ¸³¤Ï¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¡ªÌÜ·â¤·¤¿üþ220±ß¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÌÔÊÙ¶¯üþ¤ÎËÜµ¤ÅÙ
¡Ö¤Õ¤ÈÌÜ¤ò¾å¤²¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê½÷À¤¬ÁëºÝ¤Î¶¹¤¤ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÊ¸»ú¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿¿¤Ã¹õ¡£¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë´é¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¡Ë
¡¡4·îÃæ½Ü¡¢Åìµþ¹Ù³°¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡£°ìÇÕ220±ß¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë½îÌ±ÇÉ¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤ÎµÒ¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¾®ÁÒÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áá°ðÅÄ¤Î¶µ°é³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡1»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÊÙ¶¯¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¾®ÁÒ¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò¶á¤¯¤Î¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢3¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òËËÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤ËÊÌµïÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ°Ê¹ß¡¢½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÁÒ¡£¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡Ö¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¼çÉØÌÜÀþ¤ÇÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÊÂ¸ºß¡£Ã¯¤Ë¤âÍê¤é¤º¤Ë3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢ºâ¥Æ¥¯¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Áá¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»Å»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¿·¤·¤¤¤ªÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À²¤ì¤ÆÁá°ðÅÄ¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢»Ò¤É¤â¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¼õ¸³¤Þ¤Ç¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤¢¤È10¥«·îÄøÅÙ¡£Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤Ç¡ÉÁ´½¸Ãæ¡É¤¹¤ë¾®ÁÒ¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¡¢ºù¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£