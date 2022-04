【モデルプレス=2022/04/20】タレントのハリー杉山が19日、自身のTwitterにて父親が死去したことを報告した。

ハリーは「最愛の父、親友、そして僕のヒーローである ヘンリー・スコット・ストークス が旅立ちました」とジャーナリストである父・ヘンリー・スコット・ストークスさんが死去したことを報告。

ハリーの幼少期の家族写真など過去の写真を添えて「最期は母の腕の中で安らかに眠り、今日僕と母二人で静かに見送りました」と母と共に見送ったことも明かした。そして「今はただ、ありがとう。ありがとう」と重ねて感謝をつづっている。(modelpress編集部)

最愛の父、親友、そして僕のヒーローである ヘンリー・スコット・ストークス が旅立ちました。最期は母の腕の中で安らかに眠り、今日僕と母二人で静かに見送りました。今はただ、ありがとう。ありがとう。I'm going to miss you hard Henry, but I will keep my head up?https://t.co/GJMpnj0hAP pic.twitter.com/O6lGfzXeKu