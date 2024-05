現代社会において本が危険物と見なされることはめったにありませんが、実は一部の古書には危険な「毒」が含まれています。一体どのような古書に危険な毒が含まれているのかについて、イギリスのハル大学でサイエンスコミュニケーション教授を務めるマーク・ローチ氏が解説しています。Many old books contain toxic chemicals - here’s how to spot themhttps://theconversation.com/many-old-books-contain-toxic-chemicals