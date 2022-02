リーカーのジョン・プロッサー氏がGenius Bar podcastで、iPhone SE(第3世代)のリーク画像を公開しました。

プロッサー氏がGenius Bar podcastで、本体カラーがブラックの、iPhone SE(第3世代)のリーク画像を公開しました。



同氏が公開したiPhone SE(第3世代)のリーク画像についてAppleTrackのサム・コール氏は、iPhone SE(第2世代)からのデザイン変更点は確認できないと述べています。



コール氏は、iPhone SE(第3世代)はiPhone SE(第2世代)と比べて多少はデザインが変わると予想していたようですが、実際は搭載されるシステム・オン・チップがA15 Bionicになり5Gに対応するだけで、他には新しい壁紙が搭載されるだけと伝えています。



ただし、小さい変更点ながらも、背面パネルのAppleロゴの位置が中央ではなく上に移動しているとの指摘があります。



