º®¤¼¤ë¤À¤±´ÊÃ±¡ªÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¡©¡ª¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡Ö¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å¡×2Áª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¡¡5Ê¬(¿åÀÚ¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï½ü¤¯)Æ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å¡¡15Ê¬¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥³¡¼¥ó¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å¡¡10Ê¬
Æ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ¡Ë
Æ¦Éå¡¡200g
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡1¤«¤±
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸2
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¡Å¬ÎÌ
¥Ê¥Ä¥á¥°¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦Æ¦Éå¤Ï¿åÀÚ¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡ºàÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤Æ´°À®¡£
¢¨¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢ºàÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¿©¥Ñ¥ó¡¡2Ëç
¥Ï¥à¡¡2Ëç
Æ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¡¡Å¬ÎÌ
¥Á¡¼¥º¡¡15g¡Ü15g
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¡Å¬ÎÌ
¥Ñ¥»¥ê¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò220¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡¿©¥Ñ¥ó1Ëç¤ÎÊÒÌÌ¤ËÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ì¤ê¡¢¥Ï¥à¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¤ÆÃÖ¤¡¢¥Á¡¼¥º15g¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¢¡¡¤â¤¦1Ëç¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ËÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ì¤ê¡¢¤Ì¤Ã¤¿ÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¡¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
£¡¡¾å¤ËÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥º15g¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¤¡¡¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç8¡Á10Ê¬¾Æ¤¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò¤Õ¤Ã¤Æ´°À®¡£
¢¨¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ¤Þ¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å♡¾®ÇþÊ´¤ä¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Î¼ïÎà¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¶ñºà¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
´°À®¤·¤¿¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢¥¯¥í¥Ã¥¯¥Þ¥À¥à¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÄ«¿©¤Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥³¡¼¥ó¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å
Æ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¥³¡¼¥ó¤òº®¤¼¡¢¥Ñ¥ó¤Ï¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¡2Ëç
Æ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¡¡Âç¤µ¤¸2¡ÜÅ¬ÎÌ¡Ê¥Ñ¥ó¤Ë¤Ì¤ëÍÑ¡Ë
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¡20g
¥³¡¼¥ó¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Á¡¼¥º¡¡15g¡Ü15g
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò220¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï2cmÄøÅÙ¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤Ã¤È¤æ¤Ç¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡Æ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤È¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥³¡¼¥ó¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤Ë¤Î¤»¤Æ¥Á¡¼¥º15g¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¢¡¡¤â¤¦1Ëç¤Î¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ËÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ì¤ê¡¢¤Ì¤Ã¤¿ÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¢¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¾å¤ËÆ¦Éå¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥º15g¤ò¤Î¤»¤ë¡£
£¡¡¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç8¡Á10Ê¬¾Æ¤¡¢¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤Æ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤Õ¤Ã¤Æ´°À®¡£
¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤Çºî¤ë¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹♡
¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤òÆ¦Éå¤Çºî¤ë¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥åÀ§Èóºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª