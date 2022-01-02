¶¯ÅðÌ¤¿ë¤Î¸½¹ÔÈÈ¤Ç29ºÐÃËÂáÊá¡¡¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ê¥¤¥ÕÆÍ¤¤Ä¤±
Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢Å¹°÷¤Ë¿ÏÊª¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿29ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Ìµ¿¦¤ÎÄ¹Ã«ÀîÎ÷ÍÆµ¿¼Ô(29)¤Ï¡¢2Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ¤Î¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢½÷ÀÅ¹°÷(40Âå)¤Ë¿ÏÅÏ¤ê¤ª¤è¤½15cm¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¶¼Ç÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¶¯ÅðÌ¤¿ë¤Î¸½¹ÔÈÈ¤Ç¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
½÷ÀÅ¹°÷¤äÅ¹Æâ¤ÎµÒ¤Ë¡¢¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ã«ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢1ÆüÌë¤«¤é¤³¤ÎÅ¹¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£