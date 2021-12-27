¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÏÓ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Æ®è½²¦¤¬¡È¿É¸ý¡ÉÁí³ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎºÓÇÛ¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ®è½²¦TV¡×¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DFÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦»á¤¬Åìµþ¸ÞÎØ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËºÇ½ªÍ½Áª¤È¤¤¤¦2Âç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤¿2021Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÁí³ç¡£
¡¡1968Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Ë²þ¤á¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ®è½²¦TV¡×¤ÎºÇ¿·²ó¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁí³ç´ë²è¡£º£²Æ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥á¥¥·¥³¤ËÇÔ¤ì¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¶¯¤¤Í½Áª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥À¥ëÍè¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î2»î¹ç¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ÎÍ½Áª¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸3Ï¢¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤«¤éÂ©ÀÚ¤ì¥â¡¼¥É¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¡ÊOA¡ËÏÈ¤Î±óÆ£¹Ò¤ÎÉÔÄ´¤â±Æ¶Á¤·¡¢´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÎÍÍø¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£º£²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¿ÍÁª¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ÎÎÏÎÌ¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿Æ®¾¡£ÆüËÜÂåÉ½°¦¤Î¿¼¤µ¤«¤é×ÖÅÙ¥¼¥í¤ÎÄó¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹ºÇ¿·²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë