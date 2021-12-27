¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¡¡¼Ö¤ÎÁë³«¤±¤ë¤È...¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç¤·¤¿¡×Áø¶ø¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶·ãÌÀ¤«¤¹
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¹¡×¤³¤È¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤¬2021Ç¯12·î25Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢ÉÙ»Î»³¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é»³¤ò°ìÊâ¤º¤ÄÅÐ¤ë¤«¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¤ª¼Ö¤ÎÁë¤ò³«¤±ÃúÇ«¤Ë¤´°§»¢¤µ¤ì¤ë¿·¾±¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø¡×¤È¹æµã¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤ÆÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿·¾±¤µ¤ó¤È¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿´ñÀ×¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤óºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¸¿·¾±¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¥é¥Ã¥¥é¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¡¤µ¤Ã¤¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡¤Þ¤¿²¿½è¤«¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£