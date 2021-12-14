Á´ÉÊ300kcal°Ê²¼¡ª¥Ø¥ë¥·¡¼·Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ4¼ïÎà¿©¤ÙÈæ¤Ù
º£Ç¯¡¢É®¼Ô¤Ï3Ô¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î5Ç¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»î¤ß¤Æ¤â¤»¤¤¤¼¤¤1Ô¤·¤«Áé¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢È¾Ç¯¤Ç3Ô¸ºÎÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×¤Ë¤â¶á¤¤¡£·ë¶É¡¢¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ï¡¢¸Å¼°¤æ¤«¤·¤¤¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¶¯²½¤¹¤ë¿©»ö¤À¤Ã¤¿¡£
·Ü¶»Æù¤È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÆü¡¹¤ò¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¸¥ã¥ó¥¯¤Ê¤â¤Î¤òÍß¤¹¤ë¡£¤Õ¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüÀ¶¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëPRO ¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯&ÄãÅü¼Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥í¥«¥Ü¡×¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥ª¥Õ¡×¡ÖÄãÅü¼Á¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤·¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë300kcal°Ê²¼¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ4¼ïÎà¤ò¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬¤äÌ£¤ï¤¤¡¢¸¶ÎÁ¤Ê¤É¤ÇÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ûÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëPRO ¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯&ÄãÅü¼Á¡×
¿©¤Ù´·¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬15gÀÝ¤ì¤ë¡ª É®¼Ô¤ÏÇ¯Îð¤ä¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¤«¤é³ä¤ê½Ð¤·¡¢1Æü¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï80~90gÀÝ¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¤æ¤ÇÍñ¤Ê¤é¤ª¤è¤½10¸ÄÊ¬°Ê¾å¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÎÌ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ç15gÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ï¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥óÆæÆù¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬½¾Íè¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÎÆù¤ËÈæ¤Ù¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ¤¬1.8ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åü¼Á¤â½¾ÍèÀ½ÉÊ¤Î50%¥ª¥Õ¤Ç15.3g¡£ÌÍ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À»°ÁØÌÍÀ½Ë¡¤Ë¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤ë¹©Äø¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯Åü¼Á¥ª¥Õ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»æ³¸¤ò¤Ï¤¬¤¹¤È¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯Æù¡¢¥¨¥Ó¡¢Íñ¤¬É½ÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®Åò¤òÃí¤¤¤Ç3Ê¬¾ø¤é¤¹¤Î¤âÆ±¤¸¤À¡£¤Þ¤ºÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤á¤ëÆù¤Î¼Á´¶¤Ë¶Ã¤¡ªÆæÆù¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÀâÌÀÄÌ¤ê¡¢³Î¤«¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ÎÆæÆù¤è¤êÆùÆù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´¤Ê¤·¤«¡¢ÌÍ¤¬½¾ÍèÉÊ¤è¤ê¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ú²÷¤Ë¤¹¤¹¤ì¤¿¡£¥¨¥Ó¤Î¿©´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¡¢Íñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÇÂçËþÂ¡£¥¹¡¼¥×¤òÁ´Éô°û¤ó¤Ç¤â¥«¥í¥ê¡¼¤Ï274cal¤À¤¬¡¢ ºÇ¶á¤Î¿©¤Ù²á¤®¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï»Ä¤·¤¿¤Î¤Ç236kcal¡£
¡ãÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ëPRO ¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯&ÄãÅü¼Á¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦ÆùÆù¤·¤¤¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¶¯²½Æù¤¬½¨°ï
¡¦½¾Íè¾¦ÉÊ¤Î1.8ÇÜ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ë
¡¦¿©¤Ù´·¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÎÌ£¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸
¡û¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡Ö¥í¥«¥Ü¥Ç¥ê¡¡¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ÎÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡¡Åü¼Á¥ª¥Õ¡×¡¡
¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤³¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿ÄãÅü¼ÁÌÍ¤¬ÆÃÄ§¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥«¥Ã¥×ÌÍ¡ÊÆ±¾¦ÉÊ¤ÎÌÍ¡¢¤«¤ä¤¯¡¢¥¹¡¼¥×¤ò´Þ¤àÁíÎÌ¤ÈÆ±¤¸85g¤È²¾Äê¡Ë¤ÎÅü¼Á¤Ï50.4gÄøÅÙ¤À¤¬¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï33.6g°Ê²¼¤È¡¢Ìó30%¾¯¤Ê¤¤¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ¤Ï9.9g¤Ç¡¢¤æ¤ÇÍñ1¸Ä¡Ê7.74g¡Ë¤è¤êÂ¿¤¯¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤â10.7g´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï291kcal¤È¾¯¤·¹â¤¤¡£
Åò¤ÎÎÌ¤Ï360ml¤ÈÂ¿¤á¤Ç¡¢¾ø¤é¤·»þ´Ö¤â5Ê¬´Ö¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÌÍ¤é¤·¤¤ÂÀ¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿ÌÍ¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤È¤¤¤¦¹ñ»º100%¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥³¡¼¥ó¤Î¿©´¶¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤Þ¤Ü¤³¤â¡¢¥à¥Á¥Ã¤È¤·¤¿»õ¿¨¤ê¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇöÌ£¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¯¡¢µû²ð¤Î»Ý¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¢¤ê¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤â¤¢¤ë¡£Ì£¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥é¡¼Ìý¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ß´³¤¹¤Î¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤êËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯ ¡Ö¥í¥«¥Ü¥Ç¥ê¡¡¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ÎÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡¡Åü¼Á¥ª¥Õ¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Ã¤Á¤êÂÀÌÍ
¡¦¹ñ»ºÌîºÚ¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤ËÀÝ¤ì¤ë
¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âÍÌ¾Å¹¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë
¡ûÌÀÀ±¿©ÉÊ¡Ö¥í¥«¥ÜNOODLES ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê ¾ßÌý¡×
2015Ç¯¤«¤éÄãÅü¼Á¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤¬¡¢ÄãÅü¼ÁÌÍ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ö¥í¥«¥ÜNOODLES ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£º£²ó»î¤·¤¿¡Ö¾ßÌý¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅü¼Á¤òÍÞ¤¨¤¿¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤Ï¶¦ÄÌ¡£¡Ö¾ßÌý¡×¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Þ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥Í¥®¡¢¥Ë¥é¤Î¤«¤ä¤¯¤È¡¢·Ü¤¬¤é¥Ù¡¼¥¹¤Î¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤Ë¤Ï¥ì¥¿¥¹Ìó5¸ÄÊ¬¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ê¥ì¥¿¥¹²Ä¿©Éô300g¤ò1¸ÄÊ¬¤È¤·¤Æ´¹»»¤·¡¢¥ì¥¿¥¹100gÃæ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò1.1g¤È¤·¤Æ·×»»¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀ®¿Í¤¬1Æü¤ËÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÀÝ¼èÎÌ¤Î2/3¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï152kcal¤È¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡ªÅü¼Á¤Ï15.9g¤È°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥Ã¥×ÌÍ1¿©¡ÊÆ±¤¸½ÅÎÌ¤Ç´¹»»¡Ë¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤À¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤â7.6gÀÝ¤ì¤ë¡£
¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç4Ê¬¾ø¤é¤¹¡£ÎÐ¿§¤Î¥Í¥®¤¬É½ÌÌ¤òÊ¤¤¤¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡ÈÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡É´¶¤Ï½½Ê¬¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÊÌÅº¤Î±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤È¤¹¤¹¤ê¡£±öÌ£¤À¤±¤Î¥¹¡¼¥×¤À¡£¤¹¤°¤Ë±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾Ç¤¬¤·¥Í¥®¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢¹á¿ÉÎÁ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¾ßÌýÌ£¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥®¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç´ò¤·¤¤¤¬¡¢¥á¥ó¥Þ¤Î¥³¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¾ßÌýÌ£¥¹¡¼¥×¤Ï°û¤ß´³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ãÌÀÀ±¿©ÉÊ¡Ö¥í¥«¥ÜNOODLES ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê ¾ßÌý¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦¥Í¥®¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦Åü¼Á¤È¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¥ª¥Õ¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï1Æü¤ËÀÝ¤ë¤Ù¤2/3ÎÌ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë
¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÍø¤¤¤¿¾ßÌýÌ£
¡û¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÃ¸Îï¥³¥¯¤·¤ª¥é¡¼¥á¥ó¡×
¡ÖÃ¸Îï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¥í¡¼¥½¥ó¤ÎPB¥«¥Ã¥×ÌÍ¤À¡£¥«¥Ã¥×¤Ë¡ÖÁ´Î³Ê´Æþ¤ê¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÌÍ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÈÁ´Î³Ê´Æþ¤ê¡É¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´Î³Ê´¤Ï¾®Çþ¤Î³°Èé¤â°ì½ï¤ËÈÔ¤¤¤¿±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¾®ÇþÊ´¤Ç¡¢Çò¤¤¾®ÇþÊ´¤è¤ê·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¿©´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¡£ÆÃ¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï232kcal¤ÈÄã¤¯¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ¤Ï6g¡¢Åü¼Á¤Ï37.9g¡£
Åò¤Ï¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤á¤Î340ml¤À¡£¤½¤·¤Æ¾ø¤é¤·»þ´Ö¤â5Ê¬¤ÈÄ¹¤¤¡£Á´Î³Ê´Æþ¤ê¤ÎÌÍ¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¹áÌ£Ìý¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¤Þ¤º¤Ò¤È¸ý¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£ÌîºÚ¤À¤·¤À¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥×¤Ï±öÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¡£ÌÍ¤Ï¥Ä¥ë¥·¥³¤È¤Ç¤â¸À¤ª¤¦¤«¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤À¤¬¿©´¶¤â¤¢¤ë¡£¶ñ¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥Í¥®¡¢Íñ¡¢Ì£ÉÕ¤·ÜÆù¡£
ÊÌÅº¤Î¹áÌ£Ìý¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¸ÕÜ¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÅÓÃ¼¤ËÌ£¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤¬Íø¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¹¡¼¥×¤ò¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¹áÌ£Ìý¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥Û¥Ã¤ÈµÙ¤Þ¤ëÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡ã¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÃ¸Îï¥³¥¯¤·¤ª¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦Á´Î³Ê´Æþ¤ê¤ÎÌÍ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤È¿©´¶¤¬¤¤¤¤
¡¦ÅºÉÕ¤Î¹áÌ£Ìý¤Î¤¢¤ë¡¢¤Ê¤·¤Ç2Way¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡¦150±ß¤È¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁã¤´¤â¤êÀ¸³è¤¬Â³¤¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ËÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¶¯²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¸ºÎÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£