Íè·î»°²ó´÷¤â¡ÄÇßµÜÃ¤É×¤µ¤óà¹õÅÉ¤êÁûÆ°á¤¤¤Þ¤À²ò·è¤»¤º¡¡ÁèÅÀ¤Ï¹¹ð·ÀÌó¤Î¡È¸å»ÏËö¡É
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë²ò·è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¡ÖÇßµÜ²È¤ÎÈëÅÁ¥ì¥·¥Ô¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£Éã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¸ÎÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£±¡Ë¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È´éÌÌ¹õÅÉ¤êÁûÆ°¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë½é¤á¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ã¤É×¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢Èþ½ÑÉÊ¤Î´ÕÄêÇã¤¤¼è¤ê²ñ¼Ò¤Î¹¹ð¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯£±£²·î¤Ë»àµî¤·¡¢¹¹ð·ÀÌó¤Ï£²£°Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ë¡¢Ã¤É×¤µ¤ó¤Î´é¤ò»È¤Ã¤¿¹¹ð´ÇÈÄ¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¤É×¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤ÏÂç¹²¤Æ¡£´ÇÈÄ¤ÎÃ¤É×¤µ¤ó¤Î´é¤ò¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤é¤·¤¤â¤Î¤Ç¹õÅÉ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÅÜ¤·¤¿¥¢¥ó¥Ê¤ÏÀè·î£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÈ¯¡£ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÌó£±¤«·î¡£ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ê¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤¢¤ì¡×¤È¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔËþ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¸½ºß¤ÏÃ¤É×¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¡¢´ÕÄêÇã¤¤¼è¤ê²ñ¼Ò¤ÎÁÐÊý¤¬¶¨µÄ¡£¼«¿È¤Ï¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¹ðÈ¯¤ÎÊ¸¾Ï¡ÊÀè·î£±£¸Æü¡Ë¤È¡¢´ÕÄêÇã¤¤¼è¤ê²ñ¼Ò¤¬¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¼áÌÀ¤Ï¤È¤â¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÃ¶¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÁèÅÀ¤Ï´ÕÄêÇã¤¤¼è¤ê²ñ¼Ò¤Î¼Õºá¤Î»ÅÊý¤È¡¢Ã¤É×¤µ¤ó¤Î¹¹ð·ÀÌó¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÎºÆ³ÎÇ§¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ã¤É×¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤á³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥ó¥Ê¤Ï¡Ö¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¾¯¤·¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Íè·î¤Î»°²ó´÷¤Ï²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡È´éÌÌ¹õÅÉ¤êÁûÆ°¡É¤¬Ç¯Æâ¤Ë·èÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£