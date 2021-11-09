ゴディバの「2022年福袋」は全6種！ 販売期間や気になる中身は？
ゴディバ ジャパンは11月6日、2022年の福袋「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022」を発表しました。1月2日もしくは初売から3日間限定で、全国のゴディバショップ、有名百貨店内ゴディバショップ、アウトレット、ゴディバ オンラインショップ、スーパーマーケットで販売します。
ラインナップは全6種「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022」は、販売店ごとに異なる全6種をラインナップ。おしゃれなオリジナルバッグの中に、ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ限定のトリュフ アソートメントを含め、チョコレートやクッキー、アイスクリームの引き換えチケットなどが入っています。
各店舗数量限定で、なくなり次第終了となります。気になる中身は、以下の通り。
「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 D」
■内容
・22 ニューイヤー ゴディバ スペシャル トリュフ アソートメント （9粒入）_D
・ゴディバ アイスセット （9個入）ゴディバ オンラインショップ引き換え券
・クッキー アソートメント （8枚入）
・2022 ニューイヤー オリジナルバッグ D
有名百貨店内ゴディバショップでの取り扱いです。9936円相当が入っていて、価格は5000円（税込、以下同）です。
「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 R」
■内容
・22 ニューイヤー ゴディバ スペシャル トリュフ アソートメント （6粒入）_R
・ゴディバ アイスセット （6個入）ゴディバ オンラインショップ引き換え券
・パール ダーク
・2022 ニューイヤー オリジナルバッグ R
有名百貨店及び商業施設内ゴディバショップの取り扱いです。7744円相当が入っていて、価格は3000円です。
「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 OL30」
■内容
・22 ニューイヤー ゴディバ スペシャル トリュフ アソートメント （6粒入）_OL30
・ゴディバ アイスセット （6個入）ゴディバ オンラインショップ引き換え券
・パール ミルク
・2022 ニューイヤー オリジナルバッグ R
アウトレット店の取り扱いです。7744円相当が入っていて、価格は3000円です。
「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 OL50」
■内容
・22 ニューイヤー ゴディバ スペシャル トリュフ アソートメント （9粒入）_OL50
・ゴディバ アイスセット （9個入）ゴディバ オンラインショップ引き換え券
・クッキー アソートメント （8枚入）
・2022 ニューイヤー オリジナルバッグ R
アウトレット店の取り扱いです。9936円相当が入っていて、価格は5000円です。
「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 EC」
■内容
・22 ニューイヤー ゴディバ スペシャル アソートメント （12粒入）
・ゴディバ アイスセット （9個入）ゴディバ オンラインショップ引き換え券
・フォンダンショコラバッグ
・2022 ニューイヤー オリジナルバッグ R
・EC クーポン券（1000円分）
オンラインショップの取り扱いです。1万3500円相当が入っていて、価格は6000円です。
「ゴディバ ハッピーバッグ 2022 （NY）」
■内容
・22 ニューイヤー ゴディバ ゴールド アソートメント （6粒入）
・ナッツ&フルーツ アーモンド
・ナッツ&フルーツ ヘーゼルナッツ
・22 ニューイヤー ゴディバ クレープダンテル（3本入）
・ニューイヤーバッグ全国のスーパーマーケットでの取り扱いです。4064円相当が入っていて、価格は2160円です。
各商品パッケージ内容（デザイン、フレーバーなど）は変更となる場合があります。新年を迎えるにふさわしい「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022」。発売はまだ先になりますが、販売場所や日時、内容を今からしっかりチェックしておきたいですね。
(文:川崎 さちえ)