ゴディバ(GODIVA)の「ゴディバ マンスリー シェフズ セレクション」から、新作スイーツ「わらび餅 チョコレート」が登場。2024年11月20日(水)より、全国の一部ゴディバショップ限定で発売される。新感覚スイーツ「わらび餅 チョコレート」日本各地のシェフや企業と共同開発した商品を提案する「ゴディバ マンスリー シェフズ セレクション」シリーズ。新作「わらび餅 チョコレート」は、みずみずしいわらび餅の食感に、濃厚なチョ