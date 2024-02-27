ゴディバ(GODIVA)の「ゴディバ マンスリー シェフズ セレクション」から、「常盤堂雷おこし本舗」とのコラボレーションによる新作スイーツ「雷おこし チョコレート」が登場。2024年3月27日(水)より、全国のゴディバショップほかにて発売される。江戸銘菓“雷おこし”の老舗とタッグを組んだ新作スイーツ日本各地のシェフや企業、和菓子店など、様々なコラボレーション相手と共同開発した商品を展開している「ゴディバ マンスリー