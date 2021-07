格安航空券には荷物の料金が含まれていないことが多く、追加料金を支払う場合も多いが、海外ではあるアイデアを使って手荷物を機内に持ち込み、その方法を自身のTikTokに投稿して話題になった人がいる。

アメリカで、飛行機に搭乗した若い女性が、妊婦を装って手荷物を腹部に隠し、手荷物の料金を節約したと海外ニュースサイト『New York Post』と『INSIDER』、『Mirror』などが7月11日までに報じた。

報道によると、女性は44ドル(約4万8000円)で飛行機の格安チケットを購入したという。チケットは機内に持ち込める手荷物が1つで、それ以上の荷物は追加料金がかかるものだった。女性はチケットの料金に含まれている1つの荷物を手に持ち、別の荷物をお腹の中に隠したという。女性はナップサックのようなかばんに荷物を入れ、着ているパーカーの下に隠した。腹部が荷物で膨れ上がったが、女性はチェックインカウンターで妊婦だと申告して搭乗したそうだ。なお女性が利用した航空会社や空港は不明である。

​>>庭一面が血だらけに…飛行機から“降ってきた”男性が民家の庭に落下 「トラウマになりそう」「恐ろしい」など恐怖の声が続々<<​​​

女性は一連の流れを自身のTikTokに投稿した。『INSIDER』は女性が投稿した動画を公開しているが、動画では、女性が空港のトイレと思われる場所で荷物をパーカーの下に仕込む姿が映されている。動画には「44ドルのチケットを手に入れたけど、1つの荷物しか機内に持ち込めない場合」というキャプションが添えられている。

動画で、女性はパーカーを首元まで上げ、荷物を入れたナップサックを前向きに背負う形で身に着けている。パーカーを元に戻し、ナップサックを隠して腹部が膨れた妊婦のように見せた。ナップサックは妊娠7〜8カ月ほどの妊婦のお腹の大きさに見える。女性は自身の姿を鏡に映して正面と横から撮影しているが、パーカーの下に荷物が隠れているとは感じられず、まさに妊婦のような姿だ。その後、映像は搭乗時の映像に切り替わり、女性が機内を歩いている足元の映像に「成功した」というキャプションが添えられている。

投稿は拡散され、14日までに1600万回以上再生されている。『New York Post』によると、女性は妊婦と見なされ優先的に搭乗できたそうだ。女性も優先搭乗したと明かしている。

女性の投稿には好意的な声が多く寄せられており『New York Post』は「ネットユーザーの中にはどのようにして関税を通過したのかという疑問を投げかける者もいたが、多くのネットユーザーが彼女のアイデアを『天才的だ』と称賛している。また『自分が飛行機に乗るときの参考にする』という声も多くある」と伝えている。『Mirror』は、女性のアイデアに感動するネットユーザーが多いことを伝える一方で、「空港の規則を破ることは推奨されない」と警告を発している。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「面白いアイデア! 妊婦に扮するなんて笑ってしまった。彼女は賢い」「動画を見たけれど本当に妊婦のようだった。荷物代を節約できるし、私も次回やってみようと思う」「航空券が安くても荷物料金が高いことはザラにある。これは航空会社のトリックだと思う。この女性のアイデアはもっと知られるべき」という肯定的な声が多く挙がっていた。

一方で、少数ではあるものの「なぜこのアイデアが称賛されているのか分からない。規則を破っているし、航空会社も他の乗客もだましている」「女性の投稿に不快感を覚えるのは私が年老いているからなのだろうか。わざわざTikTokで世界に発信する神経も理解できない」という否定的な声も見受けられた。

とはいえ、海外では女性のアイデアに対しおおむね好意的な声が多いようだ。しかし日本では、規則違反をSNSなどで報告した場合「当事者を見つけて警察に突き出すべき」「逮捕されたらいい」などと批判を浴びることが多く、今回の女性の投稿が日本で拡散された場合は、強く非難されることだろう。

機内荷物の持ち込みに対する考え方は、国によって様々であるが、いずれにせよ規定に反することは許されるべきではないと言える。記事内の引用について

「TikToker’s alleged travel hack for sneaking an extra bag on flight goes viral」(New York Post)より

https://nypost.com/2021/07/09/tiktokers-travel-hack-for-sneaking-extra-bag-on-flight/

「A viral TikTok video shows how a woman pretended to be pregnant so she could sneak an extra bag on a flight and avoid the luggage fee」(INSIDER)より

https://www.businessinsider.com/tiktok-video-woman-sneaking-bag-on-flight-pregnant-travel-hack-2021-7

「Crafty woman pretends to be pregnant to sneak extra bag onto £31 flight」(Mirror)より

https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/crafty-woman-pretends-pregnant-sneak-24508907