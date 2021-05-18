¼Ú¶âÌäÂê¤Ç²ò»¶¤·¤¿¸µ¡Ø¤ê¤¢¤ë¥¥Ã¥º¡Ù£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ËÌ©Ãå
¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼Õºá¤µ¤ì¤Æ¤â²¿¤Î´¶¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤«¤Ä¤ÆàÅ·ºÍá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¤Î£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢¥Ü¥±¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤Ê¤¤¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎäÃ¸¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ç96Ç¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øµ±¤¯ÆüËÜ¤ÎÀ±¡ª¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤òÁÏ¤ë¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Î¤È¤¤ËàÌ¤Íè¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óá¤È¤·¤ÆºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¹ÅÄÍ»µ¨¡Ê35¡Ë¤È°ÂÅÄÁ±µª¡Ê35¡Ë¡£¡Ç98Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø´ßÏÂÅÄ¾¯Ç¯¶òÏ¢Ââ Ë¾¶¿¡Ù¤Ë¼ç±é¡¢£Î£È£Ë¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡Ù¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¶È¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¡Ø£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¤ä¤¬¤Æ¡¢Ä¹ÅÄ¤Î£±²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¼Ú¶âÌäÂê¤¬È¯³Ð¡£¡Ç14Ç¯¤ËÄ¹ÅÄ¤ÏµÈËÜ¤ò·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÏÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÊÍè£·Ç¯´Ö¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£²·î¤ËºÆµ¯¤ò¤«¤±¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££µ·î¾å½Ü¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹ÅÄ¤«¤é°ÂÅÄ¤Ø¼Õºá¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ»ï¤Ï¸½¾ì¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¡£
ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Î¸ø±à¤Ë¸½¤ì¤¿°ÂÅÄ¤Ïµ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ë·ãÅÜ¡£¤·¤«¤·½ù¡¹¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·»Ï¤á¤¿¡£
Ä¹ÅÄ¡ÖYouTube¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ÂÅÄ¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×
°ÂÅÄ¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î£·Ç¯´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ò»¶¸å¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ú¶â¤Î¤»¤¤¤Ç¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤äµñÀä¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡£¼Õºá¤Ï¼õ¤±¤¤¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤â°Ê²¼¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Ä¹ÅÄ¡Ö²¶¤¬YouTube¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡£Éüµ¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡£Æ°²è¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×
Ä¹ÅÄ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¨¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡Ä¡©¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¨¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ÐÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº¨¤ó¤Ç¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÏÂç¤·¤¿¼ÂÎÏ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸å²ù¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤Ë¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡×
Ä¹ÅÄ¡Ö¥³¥ó¥Ó»þÂå¡¢²¶¤Î¼Ú¶â¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¡©¡×
°ÂÅÄ¡ÖËÍ¤âÆß´¶¤À¤Ã¤¿¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¾¯¤·Á°¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤è¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡£¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡ØÄ¹ÅÄ¤¬¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Ï£±²¯¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢100Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼Ú¶â¤À¤í¤¦¤È·Ú¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÍ¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¡Ø2000ËüÂß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¶â³Û¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤ËµÈËÜ¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡ØÄ¹ÅÄ¤Ë¼Ú¶âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£Áí³Û¤Ç5500Ëü¤°¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤â300Ëü¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢½ñÌÌ¤ËËÍ¤ÎÌ¾Á°¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤¤¤Ä¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¡£
µÈËÜ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡ØÀö¤¤¤¶¤é¤¤¸À¤¨¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤À±£¤·¤Æ¤ë¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éµÈËÜ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò²ò¸Û¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°¤Ë¡ØËÍ¤Î¤Û¤¦¤«¤é²ò»¶¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÐCITY¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¡Ø²ò»¶¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
Ä¹ÅÄ¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ê¡£¤½¤ì¤«¤é²¶¤¬µÈËÜ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÍ¤âÆß´¶¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂê¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯µ¤¤Å¤±¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×
Ä¹ÅÄ¡ÖÀµÄ¾¡¢Åö»þ¤Î²¶¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¿¡©¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÊ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤â²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¡¢²Ç¤â»Ò¶¡¤â¤ª¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤Æ¥«¥Í¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤è¤ê¤â¹¬¤»¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤é°ÂÅÄ¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤ÏÇö¡¹´¶¤¸¤Æ¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ø°ÂÅÄ¤¬¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ª¤«¤²¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸ý¤Ç¸À¤¦¤Æ¤ë¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×
Ä¹ÅÄ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£¡Ø¤ê¤¢¤ë¥¥Ã¥º¡Ù»þÂå¡¢¥Í¥¿¤Ï°ÂÅÄ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡£Çä¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÂÅÄ¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡Ø£Í¡½£±¡Ù¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ê¤¢¤ë¥¥Ã¥º¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Í¥¿¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×
Ä¹ÅÄ¡Ö¤ê¤¢¤ë¥¥Ã¥º¤¬²ò»¶¤·¤Æ£·Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤±¤ÉÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×
°ÂÅÄ¡ÖÌ¤Îý¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤«¤é£·Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾¯¤·´¶¤¸¤ë¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÌÙ¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤£·Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×
Ä¹ÅÄ¡Ö¤½¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¾Ð¤¤¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡©¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤¤¤ä¡¢40¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÇÈÓ¤¬¿©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×
Ä¹ÅÄ¡Ö¡Ä¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÆ·ëÀ®¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡×
°ÂÅÄ¡ÖËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºÆ·ëÀ®¤òË¾¤à¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤ò¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤ä¤Í¡×
Âç¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Îà¤ê¤¢¤ëá¤Ê´Ø·¸¡£°ÂÅÄ¤Ï²ò»¶¸å¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ó²°¤ä½ÐÁ°´Û¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏºÆ·ëÀ®¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£