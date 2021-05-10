¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ÐÀáÌó¡õ±ÉÍÜËþÅÀ¡ª500±ß¤ÇÂçËþÂ¢ö¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î©2Áª
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥«¥ì¡¼¥Ô¥«¥¿¤Î¸¥Î©¡¡25¡Á30Ê¬¥ì¥ó¥¸¾ø¤··Ü¤â¤âÆù¤Î¥Ô¥ê¿É¤Í¤®¥À¥ì¤Î¸¥Î©¡¡20¡Á25Ê¬
·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¥«¥ì¡¼¥Ô¥«¥¿¤Î¸¥Î©
¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤¿Íñ±Õ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤±¤ÐÉ½ÌÌ¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Æù¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡£Ã¸Çò¤ÊÌ£¤Î¤à¤ÍÆù¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥«¥ì¡¼Ê´¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉûºÚ¤Ë¤Ï¡¢¿©´¶¤Î¤¢¤ë¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ÈÆ¦ÉÄ¤ò»È¤¤¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î³°Â¦¤ò»È¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ê¤¯ºî¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¿©¤Ï¤´ÈÓ¤Ç¤â¥Ñ¥ó¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥«¥ì¡¼¥Ô¥«¥¿
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤à¤ÍÆù¡¡1Ëç¡Ê250g¡Ë
A¡Ë±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿3
A¡Ëº½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4
A¡Ë¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
Íñ¡¡1¸Ä
Ê´¥Á¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸2
¥«¥ì¡¼Ê´¡¡¾®¤µ¤¸1
ÇöÎÏÊ´¡¡Å¬ÎÌ
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾®¤µ¤¸2
¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡50g¡ÊÆâÂ¦¤Î½À¤é¤«¤¤ÍÕ¡Ë
ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÌîºÚ¡¡¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ä¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤Ç
ºî¤êÊý
¡¡¡·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÇö¤¯¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢A¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÙæ¤ß¹þ¤ß¡¢10¡Á15Ê¬¤ª¤¯¡£
¢¡¡ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÀéÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
£¡¡Íñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤òº®¤¼¤ë¡£
¤¡¡¥«¥ì¡¼Ê´¤ò·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¤Þ¤Ö¤·¡¢ÇöÎÏÊ´¤òÁ´ÂÎ¤ËÇö¤¯¤Ä¤±¤ë¡£
¥¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£·ÜÆù¤ò£¤ÎÍñ±Õ¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç¾Æ¤¯¡£¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤Æ²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¦¡¡ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤É¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ÈÆ¦ÉÄ¤Î¥Û¥Ã¥È¥µ¥é¥À
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Æ¦ÉÄ¡¡1ÂÞ
¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¡¡15g
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1
A¡Ë¾ßÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
A¡Ë¿Ý¡¡¾®¤µ¤¸1
A¡Ë¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4¡Á
¹õ¸ÕÜ¥¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡Æ¦ÉÄ¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ð¥µ¥ß¤Çº¬¸µ¤«¤éÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤µ¤ò3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ò¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
£¡¡Æ¦ÉÄ¡¢A¤ÎÄ´Ì£ÍÑ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¶¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¹õ¸ÕÜ¥¤ò¿¶¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
ÌîºÚ¤Î¥¹¡¼¥×
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡¡1¡¿4¸Ä
¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡50g¡Ê³°Â¦¤ÎÍÕ¡Ë
¿å¡¡400ml
¥³¥ó¥½¥á¡¡1¸Ä
±ö¡¦¸ÕÜ¥¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡¶Ì¤Í¤®¤Ï1cm°Ì¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï2cm°Ì¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¤Ê¤Ù¤Ë¶Ì¤Í¤®¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¿å¡¢¥³¥ó¥½¥á¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÌîºÚ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
3ÉÊÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
·ÜÆù¤òÀÚ¤ê¡¢²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÌîºÚ¤òÀÚ¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¦ÉÄßÖ¤á¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æ¦ÉÄ¤òßÖ¤á¤¹¤®¤º¤Ë¼êÁá¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸¾ø¤··Ü¤â¤âÆù¤Î¥Ô¥ê¿É¤Í¤®¥À¥ì¤Î¸¥Î©
¤³¤Á¤é¤Ï·Ü¤â¤âÆù¤ò»È¤Ã¤¿Ãæ²ÚÉ÷¤Î¸¥Î©¤Ç¤¹¡£·ÜÆù¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¥Ô¥ê¿É¹áÌ£¤À¤ì¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÉûºÚ¤ÎÆ¦¤â¤ä¤·¤Ï¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆËþÂ´¶¥¢¥Ã¥×¡£
¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢·ÜÆù¤Î¾ø¤·½Á¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¥³¥¯¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¥ì¥ó¥¸¾ø¤··Ü¤â¤âÆù¤Î¥Ô¥ê¿É¤Í¤®¥À¥ì
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡¡1Ëç
A¡Ë±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4
A¡Ëº½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4
A¡ËÆüËÜ¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
Ä¹¤Í¤®¡¡5cm
B¡Ë¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
B¡Ë¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
B¡ËÆ¦ÈÄ¾ß¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
B¡Ë¥Ý¥ó¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸2
B¡Ëº½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2¡Á
B¡Ë¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
B¡ËßÖ¤ê¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¹áºÚ¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë
ºî¤êÊý
¡¡¡·Ü¤â¤âÆù¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê»é¤Ê¤É¤ò¤È¤ê¡¢Èé¤ÎÊý¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¿ô¤«½ê»É¤·¡¢´Ñ²»³«¤¡Ê¸ü¤¤¤È¤³¤í¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ³«¤¯¡Ë¤Ë¤·¤Æ¸ü¤µ¤ò¶Ñ°ì¤Ë¤·¡¢A¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÙæ¤ß¹þ¤à¡£
¢¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë·Ü¤â¤âÆù¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¥ì¥ó¥¸¡Ê600w¡Ë¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤ÆÍ¾Ç®¤Ç²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¡£
£¡¡Ä¹¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£B¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¤¡¡·ÜÆù¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ê¡¢£¤ò¤«¤±¤ë¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¹áºÚ¤ò¤Î¤»¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
Æ¦¤â¤ä¤·¤Î¥Ê¥à¥ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Æ¦¤â¤ä¤·¡¡1ÂÞ
A¡Ë¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸2
A¡ËßÖ¤ê¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1
A¡Ë±ö¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡Æ¦¤â¤ä¤·¤ÏÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥¸¡Ê600w¡Ë¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¡¡¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±¤ÆÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤òÀÚ¤ê¡¢A¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
Íñ¤È¥Ë¥é¤Î¥¹¡¼¥×
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Íñ¡¡1¸Ä
¥Ë¥é¡¡1¡¿4ÂÞ
Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸1
¿å¡¡300ml
·ÜÆù¤Î¾ø¤·½Á¡¡Á´ÎÌ
±ö¡¦¸ÕÜ¥¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡Æé¤Ë¿å¡¢Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¢¡¡¥Ë¥é¤Ï4cm¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£Íñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤¹¡£
£¡¡¡¤Ë·ÜÆù¤Î¾ø¤·½Á¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Ê¨Æ¤·¤¿¤é¥Ë¥é¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤Æ¡¢ÍÏ¤Íñ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤ë¡£±ö¡¦¸ÕÜ¥¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
Ä´Íý¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢Í¾Ç®¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë·ÜÆù¤Î¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤«¤é¡£¤Ä¤®¤ËÆ¦¤â¤ä¤·¤ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥×¤ÏºÇ¸å¤Ë»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤·¤ã¤¤Ã¤È¤·¤¿¥Ë¥é¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·ÜÆù¤ÏÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯»È¤¦¿©ºà¡£¸¥Î©¤ËÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£