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1°Ì¡¡iPhone SE¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
2°Ì¡¡iPhone 12¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
3°Ì¡¡iPhone 12 Pro¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
4°Ì¡¡iPhone 12 mini¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
5°Ì¡¡Galaxy A21¡ÊSAMSUNG¡Ë
6°Ì¡¡AQUOS sense5G¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
7°Ì¡¡Reno3 A¡ÊOPPO¡Ë
8°Ì¡¡BASIO4¡Êµþ¥»¥é¡Ë
9°Ì¡¡AQUOS sense4 basic A003SH¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
10°Ì AQUOS sense4¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£