¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÉå¤Ã¤¿µû¤Î½¤¤¤òÊü¤Ä10Âå½÷À¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ï°ìÀ¸Â³¤¯¤«¤â¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡×¡ÊÊÆ¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
¿ÈÂÎ¤«¤éÉå¤Ã¤¿µû¤Î½¤¤¤òÊü¤Ä¡Ö¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥óÇ¢¾É¡×¤Ë¶ì¤·¤à10Âå¤Î½÷À¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿´¤Î³ëÆ£¡¢¼«¿È¤Ëµ¯¤¤¿Âç¤¤ÊÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÉÂµ¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¡×¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¿´¤Î¶«¤Ó¤ò¡ØBorn Different¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë½»¤à¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ñ¡¼¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¡ÊAlyssa Pursely¡Ë¤Ï¡Ö¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥óÇ¢¾É¡×¤È¤¤¤¦¼À´µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥óÇ¢¾É¤È¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¿©¤ÙÊª¤òÀÝ¼è¡¢¾Ã²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥ó¤¬´ÎÂ¡¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¤º¡¢¶¯¤¤½¤¤¤È¤È¤â¤Ë´À¤äÇ¢¡¢Â©¤È¤È¤â¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥ó¤ÏÉåÇÔ¤·¤¿µû¤Î½¤¤¤¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µû½¾É¡¢µû½¾É¸õ·²¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥óÇ¢¾É¤Ï´ÎÂ¡¤ä¿ÕÂ¡¼À´µ¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Êì¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¡ÊKacee¡Ë¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢Éå¤Ã¤¿µû¤Î½¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥óÇ¢¾É¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï6ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤À10Âå¤Î¥¢¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â¤Ä¤é¤¤¤Î¤ÏÉåÇÔ½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÈ¿±þ¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤Î¼À´µ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¤¤¸¤á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÉ¬¤ºÃ¯¤«¤¬»ä¤Î½¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤è¡£¤À¤«¤é¤¤¤¸¤á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤¿¤ï¡£¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¿Í¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê·çÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¤ë¤ï¤±¡£°ÕÃÏ°¤Ê¤Î¤è¡£À¤³¦Ãæ¤¬°ÕÃÏ°¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¡£¡×
¤½¤·¤Æ¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¤â¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¤¤¸¤á¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£Ì¼¤ÏÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¬¡¼¥ë¡Ù¤È¤«¡¢°ÕÃÏ°¤ÊÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö»Ò¤â¤¤¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥óÇ¢¾É¤Î¼£ÎÅË¡¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï½¤¤¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤òÈò¤±¤Æ¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥ó¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤È¾å¼ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉáÃÊµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµû²ðÎà¤äµíÆý¡¢ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤·¤é¡£¤½¤ì¤Ëº£¤Ï¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¤ä¹á¿å¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ½¤¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡£´À¤ò¤«¤¯¤ÈÉ¬¤º½¤¦¤«¤é¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÏËèÈÕÍá¤Ó¤ë¤Î¤è¡£¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¤¬¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Í¡£¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤ó¤ÆºÇ°¤è¡£»ä¤ÏËè²ó¥Á¥¥ó¤òÍê¤à¤±¤É¤Í¡£¡×
¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¶á¤ÏÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬º£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤è¡£ÆÃ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡¢»ä¤Î½¤¤¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¡×
°ìÊý¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»î¹ç¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¿ïÊ¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡ØÂ¾¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤È¡Ø¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿»þ¤ÎÅÜ¤ê¤äÅ¨°Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾å¼ê¤¯Êü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Í¡£¡×
¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¸¤á¤äº¤Æñ¤ÈËèÆüÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤Í¡£¡×
¤Ê¤ª¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬´èÄ¥¤ê²°¤ÈÇ§¤á¤ë¥¢¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤Ï¾Íè¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ð¥Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤È¤Ï°ìÀ¸¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¸¤á¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Î¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¡£¼«Ê¬¤ÎÉÂµ¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¿Í¡×¡ÖÍÄÃÕ±à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¶µ»Õ¤äÎ¾¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤ÉÂµ¤¡£¤Ç¤â¡Ø·¯¤Î½¤¤¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬É¬¤º¤¤¤ë¡×¡ÖÍÄ¤¤º¢¡¢¤¤¤Ä¤âÉå¤Ã¤¿¶Ì¤Í¤®¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤¤¬¤¹¤ë»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¿´¤¬ÄË¤à¡×¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¼£ÎÅË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²èÁü¤Ï¡ØBorn Different¡¡2021Ç¯4·î23ÆüÉÕInstagram¡ÖThe Teen Who Smells Of Fish¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë