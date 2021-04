『NCIS』はシーズン19へ！CBSが5作品まとめて更新を発表

『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』や『S.W.A.T.』など人気シリーズを放送する米CBSが5作品まとめて更新を発表した。米TV Lineなどが伝えている。

今回更新が発表されたのは次の5作品。

■『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン19へ

■『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン12へ

■『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン6へ

■『S.W.A.T.』シーズン5へ

■『私立探偵マグナム』シーズン4へ

『NCIS』はシーズンが更新されたことで、シーズン18の最後の2話でシリーズに初登場するカトリーナ・ロー(『HAWAII FIVE-0』)がレギュラーに昇格する。

一方で無事更新される作品もあれば、今シーズンをもって終了する作品もある。すでに『MACGYVER/マクガイバー』が終わりに近づいている。

そして、同局作品で更新か終了か、まだ明らかにされていないのは、日本でも人気のシリーズ『Clarice(原題)』など注目作がある。

What do these shows all have in common? They are all...RENEWED. CBS renews five of its veteran hit dramas for next season! - CBS original series April 15, 2021

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』©2010 CBS Broadcasting Inc.All Rights Reserved/『S.W.A.T.』© 2019, 2020 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved./『BULL/ブル 法廷を操る男』© 2020 CBS Studios Inc. BULL™ is a trademark of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.