°ÂÇÜ¾¼·ÃÉ×¿Í¤È»³ÅÄ¿¿µ®»Ò¹Êó´±¤Îà´Ø·¸á¤¬µÞÉâ¾å¡¡³È»¶Ãæ¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤¬°ú¤¶â
¡¡¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê£·£²¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦Àµ¹ä»á¤«¤é¹âµéÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¿¿µ®»ÒÆâ³Õ¹Êó´±¡Ê£¶£°¡Ë¤È°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¤Î¾¼·ÃÉ×¿Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤Î´Ø·¸¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡¡
¡¡¾¼·ÃÉ×¿Í¤¬£²£°£±£´Ç¯£µ·î£²£¹Æü¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½÷»Ò²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖºòÈÕ¤Î½÷»Ò²ñ¡£½Ä³ä¤ê¹ÔÀ¯¤ÎÊÀ³²¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ¾ÊÄ£¤Î½÷ÀÃ£¤¬²£¤Î·Ò¤¬¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¥È¡¼¥¯ßÚÎö¤Ç¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡×¡£¼Ì¿¿¤âÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤¦¾¼·ÃÉ×¿Í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷À¤¬°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¾¼·Ã»á¤ÎÎÙ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ»á¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¿ÍÊª¤À¡£
¡¡»³ÅÄ»á¤Ï£±£³Ç¯£±£±·î¤Ë½÷À½é¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç¡¢°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¼·ÃÉ×¿Í¤È»³ÅÄ»á¤¬¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä»³ÅÄ»á¤Ï¼«¾Îà°û¤ß²ñ¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤½÷á¤À¡£½÷»Ò²ñ¤ÏÄ«ÈÓÁ°¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤«¡×¡Ö½ÐÀ¤¤¹¤ëÌõ¤À¤ï¡×¤È¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ»á¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ¤ÎÏÃÂê¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°éË²¼Ò¤ÎÃæ³Ø¸øÌ±¶µ²Ê½ñ¤Ç¡Ö·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁêÈë½ñ´±¡×¤È¤·¤Æ»³ÅÄ»á¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÃË½÷Ê¿Åù¤ò³Ø¤Ö¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢°ÂÇÜÁ°¼óÁê¤«¤é¼Îá¤ò¼õ¤±¼è¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤Î¤Á¤Ë¹âµéÀÜÂÔÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¿ÍÊª¤ò¶µ²Ê½ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ°¤ë¤¬¡¢ÀÜÂÔ¤Ï£±£¹Ç¯¤Î¤³¤È¡£º£Ç¯£´·î¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£