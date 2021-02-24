¡Ú¶¶ËÜ ½¡ÍÎ¡ÛÉðÂºvsÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÖÀ¤µª¤Î°ìÀï¡×¡Ä´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Î¾¿Ø±Ä¤ÎÎ¢»ö¾ð 2·î¡¢3·î¤Ë2¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÆñ´Ø¤È¤Ï
6Ç¯Á°¤«¤éÂÔË¾¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á
2021Ç¯¡¢³ÊÆ®µ»³¦ºÇÂç¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢ÂÐÀï¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÉðÂºvsÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡×Àï¤À¡£Ã¯¤â¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤à¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿ô¡¹¤ÎÊóÆ»¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎ¾¿Ø±Ä¤È¤âÁ°¸þ¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÀï¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
2018Ç¯12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÎPhoto by gettyimages¡Ï
¤½¤â¤½¤â¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢2015Ç¯¤ÎÆá¿ÜÀî¤«¤é¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£2014Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·À¸K-1´úÍÈ¤²Àï¤Ç¤Î·àÅªKO¾¡Íø¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÉðÂº¤Ë¡¢Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈRISE¤ÇÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤¬ÂÐÀï´õË¾¤òÉ½ÌÀ¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢Î¾¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¤Ï³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
K-1¤ÏÆá¿ÜÀî¤È¤ÎÆÈÀê»î¹ç·ÀÌó¤òµá¤á¤ë¡£¤½¤ì¤¬K-1¤Ç¤ÏÁª¼ê·ÀÌó¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÆÀï¤ÎÎ®¤ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·K-1ÆÈÀê·ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¥Û¡¼¥à¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëRISE¤Ë¤¹¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤Æ¤âÆÝ¤á¤ë·ÀÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æá¿ÜÀî¿Ø±Ä¤Ï¡¢»ïÌÌ¤äSNS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£·ë²Ì¡¢ÂÐÀï¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉðÂº¤Ë¡ÖÆ¨¤²¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å2017Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈRIZIN¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏÆá¿ÜÀî¤ÇÈôÌöÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢²æ¤¬Æ»¤òÀ¬¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£MMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ÎÂç²ñ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿RIZIN¤À¤¬¡¢Æá¿ÜÀî¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÉôÌç¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÉðÂº¤â2018Ç¯¤ËK-1¤Ç3³¬µéÀ©ÇÆ¡£¤ª¸ß¤¤¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£°ì»þ¤ÏÆá¿ÜÀî¤â¡Ö¡ÊÂÐÀï¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤ÏÉðÂº¤¬Æ°¤¤¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤³¤½½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿¤¤»î¹ç¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉðÂº¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë²ñ¤¤¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯Âç³¢Æü¤ÎRIZIN¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¡£ÉðÂº¤Ï¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÇÆá¿ÜÀî¤Î»î¹ç¤ò¸«¼é¤ê¡¢¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤¹¡£2¿Í¤À¤±¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤ì¤Ï¡ÈÉðÂº¡¢RIZIN¤Ø°ÜÀÒ¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏK-1¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢ÉðÂº¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏRIZIN¤Î¥í¥´Ëë¤¬³°¤µ¤ì¤ëÇÛÎ¸¤â¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇK-1¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ´ÑÀï¤·¡¢¾õ¶·¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¼¡Àï¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©
¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡£¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é»î¹ç¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤¬¤Þ¤¿ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤À¡£²¿¤è¤ê¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉðÂºvsÆá¿ÜÀî¡×¤Ï2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤¹¤Ç¤ËÎ¾¼Ô¤È¤âÄ¾¶á¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤½¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤È¤â¡È¼¡¡É¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£Æá¿ÜÀî¤Î¼¡Àï¤Ï2·î28Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥ê¥ó¥°¡¦RISE¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤À¡£
Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Êº¸¡Ë¤È¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë»ÖÏ¯¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Æá¿ÜÀî¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï»ÖÏ¯¡£°ìºòÇ¯¤ÎRISEÀ¤³¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¤Ç¤âÆá¿ÜÀî¤ò¶ì¤·¤á¤¿¶¯¹ë¤À¡£¥Ò¥¸ÂÇ¤Á¤Ê¤·¤ÎRISE¤Ç¤Ï°Û¿§¤Î¥à¥¨¥¿¥¤¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤á¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÅ°ÄìÅª¤ËÎý½¬¡£¤³¤Î1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¡ÈÂÇÅÝ¡¦Å·¿´¡É¤Î¤¿¤á¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¡¢Æá¿ÜÀî¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ò·è¤á¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Í¥¾¡¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇÔËÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼ÂÎÏ¤Ç¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Î¸¢Íø¤òÄÏ¤ó¤À»ÖÏ¯¤ò¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏºÇÂçµé¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÉðÂº¤Ï3·î28Æü¤ÎK-1ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢K-1¤Î·ÏÎó¥¤¥Ù¥ó¥ÈKrush¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ª¥Ê¡¦¥Ú¥¿¥¹¡£½Å¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢ÉðÂº¤¬¶ìÀï¤·¤¿Â¼±ÛÍ¥ÂÁ¤òKO¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·âÎÏ¤ÏÉðÂº¤È¸ß³Ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¯¡¢Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÈÀ©¶õ¸¢¡É¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¶¼°Ò¤À¡£
»ÖÏ¯¤â¥ì¥ª¥Ê¤â¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÆá¿ÜÀî¤ÈÉðÂº¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆñÅ¨¤À¡£¤¢¤ë³ÊÆ®²È¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤¬Éé¤±¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥ª¥Ê¤Ï¥ä¥Ð¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
ÉðÂº¤È¼¡¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¥ì¥ª¥Ê¡¦¤Ú¥¿¥¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÇ°´ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Âè°ì¾ò·ï¤Ï¡¢2¿Í¤¬¥ì¥ª¥Ê¤È»ÖÏ¯¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥±¥¬¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ª¸ß¤¤¤¬ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤ÊµÙÍÜ¤ä¼£ÎÅ¤Î´ü´Ö¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
ºòÇ¯Âç³¢Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢RIZIN¤Îºç¸¶¿®¹ÔCEO¤Ï¡Ö¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Á°¤È¤«¡×¤ÈÂÐÀï»þ´ü¤ÎÌÜ°Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î»þ¤ÏÉðÂºvs¥ì¥ª¥ÊÀï¤¬1·î24Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âç²ñ¼«ÂÎ¤¬3·î28Æü¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÉðÂºvsÆá¿ÜÀîÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»þ´ü¤â¸å¤í¤Ë¤º¤ì¤ë¡£
¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Î²ñ¾ì¤ÏÅöÁ³¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµé¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¡£¸½ºß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï²ñ¾ì¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤«¤Ä5000¿Í¤Þ¤Ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ÖÉðÂºvsÆá¿ÜÀî¡×¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²ñ¾ì´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ÂÄê5000¿Í¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¥É¡¼¥àµå¾ì¤ÎÈ¾Ê¬¡¢Ìó2Ëü¿Í¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Þ¤À¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²ñ¾ì¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬Çº¤Þ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê1Ç¯ÃÙ¤ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ»ß¡¢ºÆ±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â½ÅÍ×¤À¡£¤³¤Î²Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬Ìµ»ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë²ñ¾ì¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ñ¾ì¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÍ½Äê¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£¤½¤³¤¬º£¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
K-1¤ÎÉðÂº¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿ÉðÂº¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÃæÎ©¤ÎÉñÂæ¡×¤Ç¤ÎÆ®¤¤¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÂÁÈ¤òºî¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡ÖK-1¤ÈRIZIN¤¬¶¨µÄ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·À¸K-1¤òËèÂç²ñ¡¢Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¿ABEMA¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯RISE¤ÎÊüÁ÷¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÉðÂºvsÆá¿ÜÀîÀï¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆABEMA¤¬¥«¥ä¤Î³°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë2¿Í¤Î»î¹ç°Ê³°¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ë¤ÏK-1¡¢RIZIN¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯RISE¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤ÆK-1¤Ç¤âRIZIN¤Ç¤âRISE¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤ÐK-1¤«¤é¤âRIZIN¤«¤é¤âRISE¤«¤é¤â¿Íµ¤Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡È³ÊÆ®µ»¤Îº×Åµ¡É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉðÂº¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢RIZIN¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÉðÂº¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢Â»¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
2¿Í¤¬¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡£ÂÐÀï¤Î»þ´ü¡¢²ñ¾ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤ËÊüÁ÷¤ÎÌäÂê¡£¡Öº£¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é·è¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤³¤ì¤À¤±Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬Î¾¿Ø±Ä¤È¤â¼Â¸½¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¡£¤·¤«¤·¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸½¾õ¤À¤í¤¦¡£
2·î10Æü¡¢K-1¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØK-1 AWARDS 2020¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÉðÂº¤Ï¤³¤³¤Ç¥Ù¥¹¥ÈKO¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Î°Ï¤ß¼èºà¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÉðÂº¤ËºÇ½é¤ËÈô¤ó¤À¼ÁÌä¤¬¡¢Æá¿ÜÀîÀï¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
KO¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºòÇ¯3·î¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤â¼¡¤Î¥ì¥ª¥ÊÀï¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆá¿ÜÀîÀï¡£¤½¤³¤ËºÇÂç¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµÞ¤®¤¹¤®¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÉðÂº¤Ï¤½¤Î¼ÁÌä¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Î»×¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÂç³¢Æü¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£3·î28Æü¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤éËÍ¤Î¸ý¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï3·î¤Î»î¹ç¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¡ÊÆá¿ÜÀîÀï¡Ë¤Ï³ÊÆ®µ»³¦¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤À¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¿¼¤¯¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉðÂº¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ËÁ´½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»î¹ç¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½µ´©»ï¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤¤¤í¤ó¤Êµ»ö¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤äÅ·¿´Áª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÉðÂºvsÆá¿ÜÀî¡×¤Î¼Â¸½¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤Û¤É¡¢2·î28Æü¤ÎÆá¿ÜÀîvs»ÖÏ¯Àï¡¢3·î28Æü¤ÎÉðÂºvs¥ì¥ª¥ÊÀï¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤Î¸·¤·¤¤»î¹ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¡¢Î¾¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Î²ÁÃÍ¤È¼Â¸½À¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£