¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¡¡¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¡È¶õÂÇ¤Á¡É¤Ë¤¢¤¤ì¤ë¡ÖÌµÀÕÇ¤¤ÇÈóÆ»¡×
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤¬£±£°£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤¬Î®¹ÔÃæ¤À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÃí¼Í¤òàÂÇ¤Ã¤¿¥Õ¥êá¤¹¤ë¶õ¡Ê¤«¤é¡ËÂÇ¤Á¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÂç¼ê»æ¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤¬£¹£µºÐ¤Î¹âÎð½÷À¤Ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤ÎÃí¼Í´ï¤Î¿Ë¤ò¤µ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ãí¼Í´ï¤Î¿Ë¤À¤±¤µ¤·¤Æ¡¢ÅêÍ¿¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÅ¾Çä¡¢²£Î®¤·¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤È¤ß¤Æ¡¢Åö¶É¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¤Ï¡ÖÅ¾Çä¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î²£Î®¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤Ä¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌµÀÕÇ¤¤ÇÈóÆ»¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÈóÆñ¤·¤¿¡£