家族と一緒に食事をしていた男性がある朝、庭に傷ついた鳥がいるのを発見した。青と白のエキゾチックな鳥を“オウム”と信じて疑わなかった男性は、保護して自宅へと招き入れようとしたのだが…。スコットランドで起こったちょっと愉快なエピソードを『Mirror』などが伝えている。

スコットランド南西部グラスゴー市クロフトフットに住む3児の父スティーブン・マグワイアさん(Stephen Maguire、39)はある朝、庭のフェンスの上に1羽の鳥が羽を休めているのに気付いた。

その鳥は青と白の鮮やかな色で、怪我をしているのかじっとして動かない。スティーブンさんは「こんな寒い日にあんなところで何をしているんだろう。きっと誰かのペットのオウムに違いない。動かないし、あのままでは寒くて凍え死んでしまう」と心を痛め、鳥を保護することに決めた。

妻ジュリーさん(Julie)や子供たちと一緒に食事をとっていたスティーブンさんは「庭に弱った迷子の鳥がいるから捕まえてみるよ。あとで地元のFacebookに投稿すれば、飼い主に返してあげることができるからね」と告げてコートを着ると、早速オウムのもとへと向かった。

こうしてオウムが驚いて逃げてしまわないように背後からそっと忍び寄ったスティーブンさんだったが、近づくにつれて「何かが違う」と気付いた。実はそれはオウムではなく全く別の物だったのだ。

スティーブンさんは込み上げてくる笑いを抑えきれず、すぐにジュリーさんに電話した。

ジュリーさんは当時のことをこう振り返る。

「電話口から聞こえてきたのは、興奮が収まらない夫の笑い声でした。」

「夫は笑いすぎてきちんと話すこともできず、聞きとれたのは『あれはブラシだよ! あれはブラシなんだ!』という声でした。そして『ロックダウンで僕たちはきっと、どうにかなっちゃったみたいだ』と叫んでいました。夫がオウムだと思ったのは、持ち手が青いブラシだったのです。」

「その日は一日笑いが止まらず、あまりにも愉快だったので、“オウム”の写真をSNSで家族や友人らとシェアしたのです。そしてせっかくだからとグラスゴーのFacebookにも投稿したところ、大きな反響がありました。」

こうして青いオウムの話は拡散し、地元メディア『Glasgow Live』のインタビューを受けたスティーブンさんは、オウムとブラシを見間違えたことについてこう語った。

「ちょっとだけ言わせてもらいたいんだけど、実は以前、うちの庭にペットのオウムが迷い込んできたことがあったんだ。ただ青いオウムは初めてだったけどね。」

ちなみにこのニュースには「確かに家の中から見たら鳥に見えるだろうね。それもエキゾチックな鳥にね」「私も最初は騙された。1枚目の写真はまさにオウムだね」「こんなニュースばかりだと楽しいね」「いっぱい笑わせてもらったよ」といったコメントがあがっており、多くの人に笑いを届けたようだ。画像は『Mirror 2021年1月8日付「Dad attempts to rescue ‘lost parrot’ in garden before realising hilarious mistake」(Image: Jam Press)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)