『2020FNS歌謡祭』 (C)フジテレビ

アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2020 FNS歌謡祭 』が、きょう2日(18:30〜23:28)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。■18:30〜・絢香「三日月」・ENHYPEN「Given-Taken」・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「RISING SOUL」・SixTONES「NEW ERA」・NiziU「Step and a step」・FNS歌謡祭限定クリスマスメドレー・DISH//「チキンライス」・乃木坂46「赤鼻のトナカイ」・Little Glee Monster「クリスマス・イブ」■19:00頃〜・Aqours × ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ジングルベルがとまらない」・木梨憲武 × 宇崎竜童 × 佐藤浩市「生きてるうちが花なんだぜ」・King & Prince「I promise」・劇団四季『オペラ座の怪人』スペシャルメドレー・郷ひろみ × ISSA(DA PUMP)× 松下奈緒「逢いたくてしかたない」・柴咲コウ「BIRTH」・紱永英明 × 山崎育三郎「レイニー ブルー」・松田聖子「風に向かう一輪の花」「瑠璃色の地球2020」・水樹奈々×倖田來未「innocent starter」「you」・特別企画 FNS歌謡祭 ミュージカル名作選■20:00頃〜・IZ*ONE「Beware」・尾上松也 × 京本大我(SixTONES)「じれったい」・KAT-TUN「to the NEXT」・DA PUMP「Fantasista〜ファンタジスタ〜」・乃木坂46「僕は僕を好きになる」・藤井フミヤ × 藤井尚之「星屑のステージ」・藤井フミヤ × DISH// × 藤井尚之「ジュリアに傷心」・松任谷由実 × 嵐「春よ、来い」「君のうた」・森高千里「17才」・山崎育三郎 × 宮野真守「君は薔薇より美しい」・LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)「マイケル・ジャクソンメドレー」・LiSA × 清塚信也「炎」・特別企画 日本の歌謡界を牽引した偉大な作曲家・筒美京平 名曲集■21:00頃〜・EXILE「Ti Amo」・鬼束ちひろ「infection」・菅田将暉「虹」・DISH//「猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜」・BTS「Dynamite」・三浦大知「(RE)PLAY」・Mr.Children「Brand new planet」・中島みゆきの名曲特集絢香「空と君とのあいだに」工藤静香 × 宮本笑里「地上の星」紱永英明 × 生田絵梨花「わかれうた 」・特別企画 FNS歌謡祭 名コラボレーション傑作選■22:00頃〜・[Alexandros]「風になって」・EXILE「RED PHOENIX」・KinKi Kids「彗星の如く」・King Gnu「三文小説」・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Best Friend's Girl」・柴咲コウ「テルーの唄」・JO1「Shine A Light」・ジェジュン「たしかなこと」・スモール3(出川哲朗・田中裕二・岡村隆史)と松任谷由実「きみのためにSuperman」・中島美嘉 with 藤巻亮太「真冬のハーモニー」・のりみょん「裸の心」・浜崎あゆみ「オヒアの木」・松任谷由実「知らないどうし」・ジャニーズグループコラボ企画KAT-TUN、King & Prince、SixTONESなお、第1夜に出演予定だったNEWSは、加藤シゲアキ、小山慶一郎の新型コロナウイルス感染を受け、出演を取りやめ。近藤真彦は、無期限芸能活動自粛のため、出演を辞退している。12月2日現在の第2夜(12月9日18:30〜22:48)出演アーティストは、以下のとおり。aiko、嵐、E-girls、生田絵梨花、瑛人、AKB48、A.B.C-Z、小沢健二、GACKT、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KENZO(DA PUMP)、櫻坂46、佐藤二朗、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、THE ALFEE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、JUJU、城田 優、Snow Man、Sexy Zone、田代万里生、谷村新司、東京事変、東京スカパラダイスオーケストラ、刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹、中川翔子、Novelbright、秦 基博、花總まり、ハラミちゃん、一青窈、日向坂46、福山雅治、三浦大知、宮本浩次、森山直太朗、山崎育三郎、Little Glee Monster、『レ・ミゼラブル』2021カンパニー、ほか