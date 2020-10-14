ÆâÉô»ñÎÁÆþ¼ê¡ÖGoTo¥È¥é¥Ù¥ë»öÌ³¶É¡×Âç¼ê½Ð¸þ¼Ò°÷¤ËÆüÅö4Ëü±ß
¡¡10·î1Æü¤«¤éÅìµþÈ¯Ãå¤ÎÎ¹¹Ô¤âÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤Î´Ñ¸÷»Ù±çºö¡ÖGoTo¥È¥é¥Ù¥ë»ö¶È¡×¡£¤½¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¦¡ÖGoTo¥È¥é¥Ù¥ë»öÌ³¶É¡×¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¼Ò°÷¤Ë¡¢¹ñ¤«¤é¹â³Û¤ÊÆüÅö¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛGoTo¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÆó³¬»á
¡¡GoTo¥È¥é¥Ù¥ë»öÌ³¶É¤ò¹½À®¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÎ¹¹Ô¶È¶¨²ñ¡ÊANTA¡Ë¤Ê¤É¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¶È³¦ºÇÂç¼ê¤ÎJTB¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¯KNT¡ÝCT¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¡¢ÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¥º¤È¤¤¤¦Âç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹4¼Ò¡£¤³¤Î4¼Ò¤«¤é³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎGoTo¥È¥é¥Ù¥ë»öÌ³¶É¤Ë¼Ò°÷¤¬½Ð¸þ¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Æþ¼ê¤·¤¿»öÌ³¶É¤ÎÆâÉô»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ð¸þ¼Ò°÷¤Ø¤ÎÆüÅö¤È¤·¤Æ³Æ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¶â³Û¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¢ª¡Ò¼çÇ¤µ»½Ñ¼Ô¡á61,000±ß¡¢Íý»ö¡¦µ»»ÕÄ¹¡á56,700±ß¡¢¼çÇ¤µ»»Õ¡á48,300±ß¡¢µ»»Õ¡ÊA¡Ë¡á42,600±ß¡¢µ»»Õ¡ÊB¡Ë¡á35,500±ß¡¢µ»»Õ¡ÊC¡Ë¡á28,600±ß¡¢µ»½Ñ°÷¡á24,400±ß¡Ó
¡¡¹ñ¸ò¾Ê´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖGoTo»öÌ³¶É¤ÎÆüÅö¤Ï¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÄ´ººµÚ¤ÓÀß·×¶ÈÌ³¤ò¹ñ¤¬°ÑÂ÷¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦¡ØÀß·×¶ÈÌ³°ÑÂ÷Åùµ»½Ñ¼ÔÃ±²Á¡Ù¤Ë½à¤¸¤¿³Û¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÀß·×¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»Å»ö¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¼çÇ¤µ»½Ñ¼Ô¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüÅö¤Ï69,800±ß¤È¹â³Û¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÎ¹¹Ô´Ø·¸¤È¤¤¤¦»Å»öÆâÍÆ¤Ë´Õ¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î9³ä¼å¤Î¶â³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢GoTo»öÌ³¶É¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÆüÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ë¡¢Áê±þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢»ÙÅ¹Ä¹µé¤¬¼çÇ¤µ»½Ñ¼Ô¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ïµ»½Ñ°÷¡¢¤½¤·¤ÆÂçÈ¾¤Î½Ð¸þ¼Ò°÷¤Ïµ»»Õ¡ÊA¡Ë¡Áµ»»Õ¡ÊC¡Ë¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¼ç¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¡ØÃÏ°è¶¦ÄÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ù¤Î¼è°·ÂÐ¾ÝÅ¹¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢°û¿©Å¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡ØÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀëÅÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤ÎËÜÍè¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢»öÌ³¶É¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤Û¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñ¼Ò¤¬¹â³Û¤ÎÆüÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê»öÌ³¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö»öÌ³¶É¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤Û¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ø´Ñ¸÷¸ø³²¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò´©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¤Îº´Âì¹ä¹°¶µ¼ø¡Ê´Ñ¸÷³Ø¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆüÅö¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¹â²á¤®¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê·ÐºÑÂÐºö¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿GoTo¥È¥é¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÂç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ÈÈæ³ÓÅªÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¤¬Ç°Æ¬¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¤äÉÏº¤ÁØ¤Ê¤É¼å¼ÔµßºÑ¤Î»ëÅÀ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¸ø¶¦À¯ºö¤È¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤ÏÂç¼ê¡¦·ÐºÑÍ¥Àè¤ÎÀ¯ºö°ìÊÕÅÝ¤«¤é¡¢¼å¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¸ø¶¦À¯ºö¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¥³¥í¥Ê¤òµ¡¤Ë¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µ²ñ·×¸¡ºº±¡¶ÉÄ¹¤ÇÆüËÜÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤ÎÍÀîÇî»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÙÊ§¤¤¤Ï²ñ·×¸¡ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¡ØÀß·×¶ÈÌ³°ÑÂ÷Åùµ»½Ñ¼ÔÃ±²Á¡Ù¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿µ»½Ñ¼Ô¤ËÂÐ¤·ÀßÄê¤µ¤ì¤¿Ã±²Á¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢»öÌ³¶É¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢Áê±þ¤Îµ»½ÑÎÏ¡¦ÀìÌçÀ¤òÍ¤¹¤ë¿Í°÷¤¬Å¬ÀÚ¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢à°Ç¸ÛÄ´¶âá¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜ·ï¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²ñ·×¸¡ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Îµ¿Ç°¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Âç¼ê4¼Ò¤ËÆüÅö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤¦²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖGoTo¥È¥é¥Ù¥ë»öÌ³¶É¤Ë°ìÇ¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢GoTo¥È¥é¥Ù¥ë»öÌ³¶É¤ò½ê´É¤¹¤ë´Ñ¸÷Ä£¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡GoTo»öÌ³¶É¤Î½Ð¸þ¼Ò°÷¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÆüÅö¤Î¸¶»ñ¤ÏÀÇ¶â¤À¡£GoTo¥È¥é¥Ù¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤¬Î¹¹ÔÂå¶â¤Î³ä°ú³Û¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤Ê¤Éº®Íð¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢´Ñ¸÷Ä£¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎÆ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡10·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢GoTo»öÌ³¶É¤ÎÆüÅöÌäÂê¤Î¤Û¤«¡¢»öÌ³¶É¤Ø¤Î½Ð¸þ¼Ò°÷¿ô¤Ê¤É¤òµ¤·¤¿ÊÌ¤ÎÆâÉô»ñÎÁ¡¢JTB¤Ê¤ÉÂç¼êÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤ËÍÍø¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Ê¤É¡¢GoTo¥È¥é¤Ù¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2020Ç¯10·î22Æü¹æ¡Ë