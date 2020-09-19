°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬à±£¤ì¥ß¥Îá¡ª¡¡¥ä¥ê¤¿¤¤ÊüÂê¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥é¥¯¥ê
¡¡ÂçÎÌ¤ÎÂçËã½ê»ý¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦°ËÀªÃ«Í§²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£´¡Ë¤Ë¤Ï¡¢£²£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÌôÊª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤ÈÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Âç¼ê»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸òºÝÁê¼ê¤ò±£¤ì¥ß¥Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤Ï¥ä¥ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂçËã¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤ÎÃÏ¸µ¿ÍÌ®¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤ª¥Í¥¨¤Á¤ã¤ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢°ËÀªÃ«¤¬¥¯¥¹¥ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°¤«¤éÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌôÊª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±½¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀÎ¡£²¿¤È£±£¹£¹£¹Ç¯£³·î¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤È¤Î¥Ð¥¤¥¯£²¿Í¾è¤ê¥Ç¡¼¥È¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤µ¤ì¡¢À¤´Ö¤ËÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ë¤â¡¢¤½¤Î±½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¾¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤ÎÆó¸Ôµ¿ÏÇ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤¬¤Þ¤¿¥ä¥Ð¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öà¥¯¥¹¥êÈ¢á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¯¥¹¥ê¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ëÈ¢¡Ê¥¯¥é¥Ö¡Ë¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¹Á¶è¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤è¡£¤½¤³¤¬¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤È¤ÎÌ©²ñ¾ì½ê¤À¤È¥µ¥µ¥ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍÌ¾¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤ÉÁ°¤«¤éàÌôÊªµ¿ÏÇá¤¬±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥ï¥±¤ò»¨»ï´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦Áê¼ê¤¬¾ï¤ËÍÌ¾¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢Áê¼êÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤«¤éà°ËÀªÃ«¤Î¤ä¤Ð¤¤¥´¥·¥Ã¥×¤â¤ä¤á¤Æ¤¯¤ìá¤È¤¤¤¦´é¤ò¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÁÀ¤¤¤Î»¨»ï¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡Ø°ËÀªÃ«¥Í¥¿¤Ï¤ä¤á¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÉô¶È³¦¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡ÖÀ¸³¶¥â¥Æ´ü¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ÀÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£³Î¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤â¥¹¥´¥¤½÷ÀÊ×Îò¤À¡£¤½¤·¤ÆÎòÂå¥«¥Î¥¸¥ç¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Êó¤¸¤ëÂ¦¤¬Â¿¾¯¤Ïà×ÖÅÙá¤·¤½¤¦¤ÊÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¤Î½êÂ°¤Î½÷Í¥¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¹Ëö¤Î¸å¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£²Ç¯Ëö¤ÎµÈÀî¤Ò¤Ê¤Î¤À¡£ÍâÇ¯²Æ¤Ë¤ÏµÈÀî¤¬¡ÖÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤Î£±¿Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£°£·Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î±Ç²èÄ¹´ü¥í¥±¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤È¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Íâ£°£¸Ç¯½Õ¤ËÇË¶É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ£±£°Ç¯½©¤Ë¤ÏÈæÎ±ÀîÞâ¤È¤¤¤¦Èþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¤ò»£¤é¤ì¡¢·ëº§´Ö¶á¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£±Ç¯Ëö¤ËÇË¶É¡££±£²Ç¯¤Ë¤ÏËÜ»æ¤¬£Ó£È£Å£Ì£Ì£Ù¤ËÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï£±£³Ç¯½Õ¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤À¤í¤¦¡£¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡£Íâ£±£´Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÇË¶É¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¸òºÝ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÊóÆ»¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯½©¤ÎÈÖÁÈ¶¦±é¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿¹±Ñ·Ã¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡¦¿¹À±¤À¡£Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¥Ð¥¤¥¯¥Ç¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò²¿ÅÙ¤«»£¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂçËã»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¿¹¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Öºò½©¤ËÇË¶É¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤è¤ê¸òºÝ½÷À¤ÎÊý¤¬ÍÌ¾¤À¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¥µ¥¤¥É¤«¤é¡Ø°ËÀªÃ«¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£Âç¼ê»öÌ³½ê¤À¤È¡¢¤Û¤«¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Í¥¿¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÂáÊá¸å¤Ï¡¢°ËÀªÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Î²áµî¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸òºÝ½÷À¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ø¤Îà×ÖÅÙá¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©