フランス南西部ドルドーニュ県で、男性がハエを追い払おうとして、自宅の一部を爆発で吹き飛ばした。

爆発があったのは、同県パルクル=シュノー村の民家。

地元メディアによると、住人の80代男性が4日、さあ夕飯を食べようとなったところ、自分の周りを飛び回るハエにいら立った。

男性は、虫除去用の電気の流れるラケットを手に取り、ハエを狙って振りつけた。

すると、ガスボンベから漏れていたガスが引火。爆発が起こり、台所と屋根の一部が破壊された。

男性は手にやけどを負っただけで、命に別状はないという。

現地新聞によると、ハエがどうなったかは不明。

男性は家族が家を修理する間、地元のキャンプサイトで過ごすという。

