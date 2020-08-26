¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÊ²¤²Ð¤Ç´é¤Ë½ÅÅÙ¤Î²Ð½ý¡¡¡È¥¾¥ó¥Ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷À¤¬¡ÖÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¡Ê¹ë¡Ë
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÆîÅìÉô¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¤ËÊë¤é¤¹29ºÐ¤Î½÷À¤¬º£Ç¯5·î¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊ²¤²Ð¤ò¤·¡¢´é¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÙ¤Î²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿½÷À¤Ï¡ØNews.com.au¡Ù¡ØQueensland Times¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À´é¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡£¤·¤«¤·´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤º¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¹ë¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¥Û¥Ã¥Ä¥×¡¼¥ë¡ÊHotspur¡Ë¤Ë½»¤à¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¡ÊHalie Tennant¡¢29¡Ë¤Ï5·î30Æü¡¢½÷Í§Ã£¤È2¿Í¤Ç¼«Âð¶á¤¯¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£µ×¡¹¤Ë»×¤¤¤¤ê±©¤ò¿¤Ð¤·¤¿¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÌë¡¢Ê²¤²Ð¤Î¤½¤Ð¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ß°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈá·à¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬Ê²¤²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢Í§¿Í¤Ï´Ê°×¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê²¤²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ç°ÛÍÍ¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÌÜ³Ð¤á¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖÍ§¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ä¤ÏÉ÷¤ËÀú¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß°Ø»Ò¤«¤éÍî¤Á¤Æ´é¤òÊ²¤²Ð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¿È¤¸¤í¤®¤â¤»¤º¡¢²Ð¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖÍ§¿Í¤Ï»ä¤òÊ²¤²Ð¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹¤È¡¢É¹¤Ç»ä¤Î´é¤òÎä¤ä¤·¡¢Ìó2¥¥íÎ¥¤ì¤¿»ä¤Î¼«Âð¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡ÊMathew¡Ë¤ÏµßµÞ¼Ö¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»ä¤Î´é¤òÎä¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥·¥å¡¼¤Ë¡Ø¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ä¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤è¤Í¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢Èà¤¬¡Ø¥¤¥¨¥¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç´é¡¢¶»¡¢º¸¼ê¼ó¤Ë½ÅÅÙ¤Î²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥ÉÉÂ±¡¤Î½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë¥Ø¥ê¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢8Æü´Ö¤ÏÌô¤Ë¤è¤ëºª¿ç¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²Ð½ý¤ÎÀìÌçÉÂÅï¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´é¡¢¼ó¡¢âÛ¡¢¸ý¤ÎÈéÉæ¤Î°Ü¿¢¤ò´Þ¤à6ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìó2¤«·îÈ¾¤òÉÂ±¡¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ö¸Î°ÊÍè¡¢1½µ´ÖÈ¾¤À¤±¼«Âð¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢âÛ¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤ä¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÆ¤ÓÆþ±¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÁ°¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤â¹Ô¤±¤º¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤Î¤¦¤Á¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö·è¤·¤Æ¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À´é¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ´é¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¤Þ¤¿¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Î³°¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÃËÀ¤ËÆÍÁ³¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îä¤¿¤¤»ëÀþ¤ä¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
°ìÊý¤Ç¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸å¤Ç¤â¡¢É×¤Ï»ä¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¡¢Í§¿Í¤äÎ¾¿Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î½õ¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÈéÆù¤Ë¤â¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼þ¤ê¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢´õË¾¤Î¸÷¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Ê¤ª¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î´é¤ò»¯¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë³°¸«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
¡ÖÉ×¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡×
¡Ö²Ð½ý¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£¡×
¡Ö·¯¤³¤½¡¢´õË¾¤Î¸÷¡£Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£¡×
¡Ö¿Í¤Ï³°¸«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤¤¯¤ó¤À¡£²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡×
²èÁü¤Ï¡ØNews.com.au¡¡2020Ç¯8·î20ÆüÉÕ¡ÖWoman¡Çs face ¡Æburned off¡Ç in unexplained accident with campfire¡×¡ÊPicture: MediaDrumWorld/Australscope¡Ë¡ÊPicture: Aaron Francis/The Australian¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¹ë¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¥Û¥Ã¥Ä¥×¡¼¥ë¡ÊHotspur¡Ë¤Ë½»¤à¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¡ÊHalie Tennant¡¢29¡Ë¤Ï5·î30Æü¡¢½÷Í§Ã£¤È2¿Í¤Ç¼«Âð¶á¤¯¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£µ×¡¹¤Ë»×¤¤¤¤ê±©¤ò¿¤Ð¤·¤¿¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÌë¡¢Ê²¤²Ð¤Î¤½¤Ð¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ß°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈá·à¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬Ê²¤²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢Í§¿Í¤Ï´Ê°×¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê²¤²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ç°ÛÍÍ¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÌÜ³Ð¤á¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖÍ§¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ä¤ÏÉ÷¤ËÀú¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß°Ø»Ò¤«¤éÍî¤Á¤Æ´é¤òÊ²¤²Ð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¿È¤¸¤í¤®¤â¤»¤º¡¢²Ð¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖÍ§¿Í¤Ï»ä¤òÊ²¤²Ð¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹¤È¡¢É¹¤Ç»ä¤Î´é¤òÎä¤ä¤·¡¢Ìó2¥¥íÎ¥¤ì¤¿»ä¤Î¼«Âð¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡ÊMathew¡Ë¤ÏµßµÞ¼Ö¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»ä¤Î´é¤òÎä¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥·¥å¡¼¤Ë¡Ø¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ä¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤è¤Í¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢Èà¤¬¡Ø¥¤¥¨¥¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç´é¡¢¶»¡¢º¸¼ê¼ó¤Ë½ÅÅÙ¤Î²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥ÉÉÂ±¡¤Î½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë¥Ø¥ê¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢8Æü´Ö¤ÏÌô¤Ë¤è¤ëºª¿ç¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï²Ð½ý¤ÎÀìÌçÉÂÅï¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´é¡¢¼ó¡¢âÛ¡¢¸ý¤ÎÈéÉæ¤Î°Ü¿¢¤ò´Þ¤à6ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìó2¤«·îÈ¾¤òÉÂ±¡¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ö¸Î°ÊÍè¡¢1½µ´ÖÈ¾¤À¤±¼«Âð¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢âÛ¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤ä¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÆ¤ÓÆþ±¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÁ°¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤â¹Ô¤±¤º¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤Î¤¦¤Á¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö·è¤·¤Æ¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À´é¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ´é¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¤Þ¤¿¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Î³°¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÃËÀ¤ËÆÍÁ³¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îä¤¿¤¤»ëÀþ¤ä¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
°ìÊý¤Ç¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸å¤Ç¤â¡¢É×¤Ï»ä¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¡¢Í§¿Í¤äÎ¾¿Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î½õ¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÈéÆù¤Ë¤â¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼þ¤ê¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢´õË¾¤Î¸÷¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Ê¤ª¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î´é¤ò»¯¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¥Ø¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë³°¸«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
¡ÖÉ×¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡×
¡Ö²Ð½ý¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£¡×
¡Ö·¯¤³¤½¡¢´õË¾¤Î¸÷¡£Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡£¡×
¡Ö¿Í¤Ï³°¸«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤¤¯¤ó¤À¡£²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡×
²èÁü¤Ï¡ØNews.com.au¡¡2020Ç¯8·î20ÆüÉÕ¡ÖWoman¡Çs face ¡Æburned off¡Ç in unexplained accident with campfire¡×¡ÊPicture: MediaDrumWorld/Australscope¡Ë¡ÊPicture: Aaron Francis/The Australian¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë