¡Ö10Ëü±ß°ìÎ§µëÉÕ¡×¸å²ù¤¹¤ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»È¤¤Êý7
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ßÂçÉý¸º¤«¡¢»Ùµë¤ò¸«Á÷¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤Âç¼ê´ë¶È¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤ê¡¢¿È¶á¤Ê¤ªÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¤ê¡¢3¥«·î¸å¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ï·ãÊÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤³¤Î¸½¶âµëÉÕ¤³¤½Ì¿¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹ÈøµÁ¹°¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë¡£À¯ÉÜ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¶ÛµÞ·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±°ìÎ§°ì¿Í10Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤ä´ØÀ¾·÷¤Ê¤É¤Ç¤Ï¿½ÀÁ½ñ¤ÎÍ¹Á÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼ÂºÝ¤ÎµëÉÕ¤Ï7·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¼«¼£ÂÎ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ç08Ç¯¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤â¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê1Ëü2,000±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¶â³Û¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤é¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢º£²ó¤Ï10Ëü±ß¤È·å°ã¤¤¤Î¶â³Û¡£É×ÉØ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ê¤é¡¢Áí³Û40Ëü±ß¤¬À¤ÂÓ¼ç¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¹ñ¤¬¤³¤ó¤ÊÂçÈ×¿¶Éñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤è¤¦¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬Ì¤Á¾Í¤ÎÂçÉÔ¶·¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿°ì»þ¶â¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µëÉÕ¶â¤Î³Û¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤Ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¿ô½½ÇÜ¤ÎÂç¶²¹²¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÄ¹Èø¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
Ä¹Èø¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÆü¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ëÂç¼ê¥ì¥Ê¥¦¥ó¤¬·Ð±ÄÇËÃ¾¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï5·î¤Î·è»»È¯É½¤Ç¡¢º£´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×79.5¡ó¤ÎÂçÉý¸º¤ÈÍ½Â¬¡£¤Þ¤¿É´²ßÅ¹Âç¼ê¤Î»°±Û°ËÀªÃ°¤Î4·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÁ°Ç¯Èæ90.8¡ó¸º¡£¹Ò¶õ¶È³¦¤ÎANA¤Ï¸½ºß¡¢±¿¹ÒÍ½ÄêÊØ¤Î9³ä°Ê¾å¤ò±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î±¢¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ëÂç¶²¹²¤¬¡¢¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸³è¤¬º¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10Ëü±ß¤Ï¾¯¤·¤Î½á¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¤Þ¤À¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑÉÔ°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤ª¶â¤Ï¤³¤ì¤«¤é3¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡¢¸×¤Î»Ò¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Èø¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö10Ëü±ßµëÉÕ¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»È¤¤Êý¡×¤¬¡¢¼¡¤Î7¤Ä¤À¡£
¡Ú1¡ÛÃù¶â¡Öº£¤ÎÀ¸³è¡×¤Ë»È¤¦¤Ù¤·¡ª
¡Ú2¡ÛÅê»ñ¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÂ»¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡×¤È¿´ÆÀ¤ë¤Ù¤·¡ª
¡Ú3¡Û³°¿©¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤¢¤é¤º¡ª
¡Ú4¡Û¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¡Ö¤Î¤ó¤¤Ê¹Í¤¨¡×¤Ï¼Î¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤»¤è¡ª
¡Ú5¡Û²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¡×¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡ª
¡Ú6¡Û¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ö¥Ý¥Á¤¹¤ëÍ¶ÏÇ¡×¤Ë¾¡¤Ä¤Ù¤·¡ª
¡Ú7¡Û¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ö¤¢¤Ö¤¯Á¬¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡ª
°Õ³°¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè°ì¤ËµëÉÕ¶â¤ò¡ÖÃù¶â¡×¤Ë²ó¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËü°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¿¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¡£ÃùÃß¤âÂç»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÀ¸¤¤¿»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÀ¸¤¶â¡É¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¡È»à¤Ë¶â¡É¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µëÉÕ¶â¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤½¡ÈÀ¸¤¶â¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¹ñÌ±°ìÎ§¡¢µëÉÕÁí³Û14Ãû±ß¤Îµð³Û¤ÊµëÉÕ¶â¤Ï»È¤Ã¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ä¹Èø¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ì¤·¤¤¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹¤Ç¤¹¡£¾¦Å¹¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ä®Á´ÂÎ¤¬ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤·¤Þ¤¹¡£¸½¶â10Ëü±ß¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹¤ÇÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤»¤Ã¤«¤¯µëÉÕ¤µ¤ì¤¿10Ëü±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢Åê»ñ¤ÇÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤â´í¸±¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ô¼°¤òÀè·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤«¤Ê¤êÇä¤êÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±´ë¶È¤Î·è»»Êó¹ð¤¬°¤¯¡¢ÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤®¤½¤¦¤Ê·ÐºÑ¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÁÇ¿Í¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Àè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ï°ìÈÌ¿Í¤¬¼ê¤ò½Ð¤¹Áê¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬²¼Íî¤·¡¢Èá»´¤Ê¾õ¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤Ä¤®¤Ë¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ª¶â¤À¤±¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹µ¤Ê¬¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê³°¿©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤Ë»È¤¦¿Í¤â¸½¤ì¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ñ¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Íâ·î¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤Þ¤¿²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ÈÅÅ¹ØÆþ¡×¤äºßÂð¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¥Ý¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡×¤âNG¡£
¡Ö²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁûÆ°¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç±ä´ü¡£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¡¢5,000±ß¤Î¾¦ÉÊ¤ò10²ó¥Ý¥Á¤¹¤ë¤È¡¢µëÉÕ¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Î´Ë¤ß¤¬ÂçÅ¨¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Èø¤µ¤ó¤¬¡ÖÏÀ³°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤É¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤®¹þ¤à¤³¤È¤À¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤¬Í¶ÏÇ¤Ë¾¡¤Æ¤º¡¢»È¤¤¹þ¤ß¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢°ì²ÈÁ´°÷¤Ç»ß¤á¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£3¥«·î¸å¤ÎÀ¸³è¶ì¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎµëÉÕ¶â¤Ï°ì²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î10Ëü±ß¤Î»È¤¤Êý¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²È·×¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¼¤Ò¸¤¤»È¤¤Êý¤ò¡£
¡Ö½÷À¼«¿È¡×2020Ç¯6·î16Æü¹æ ·ÇºÜ